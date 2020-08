Madagascar: Une école de gardien de but en gestation

Le poste de gardien de but est souvent sous-estimé dans la plupart des écoles de football à Madagascar. C'est la raison pour laquelle les quatre gardiens de but de renom, à savoir Leda, Joma, Jean Jacques et Jolce, qui sont issus des grands clubs de la Grande île ont l'intention de créer une école dédiée uniquement à l'apprentissage des rouages de ce poste.

C'est une initiative lancée il y a peu de temps dans le but de préparer la relève. Cependant, les jeunes sont les plus ciblés. L'objectif est de les former pour devenir des grands portiers et d'être capables de défendre l'honneur des équipes locales.

Car à présent, ce poste engendre un sentiment d'inquiétude chez les férus du football malgache. Les perspectives sont déjà en cours. Joma et consorts n'attendent plus que la levée du confinement pour démarrer le projet.

Sur ce même sujet, quelques gardiens de but locaux sont suivis de près par le coach national, Nicolas Dupuis.

L'un d'entre eux, Zakanirina Rakotoasimbola alias Nina, le gardien de but de l'AS Adema qui fait désormais partie des joueurs sélectionnés dans l'équipe nationale lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Nina mesure 1 mètre 80. Il est également talentueux, assez pour convaincre le coach national. Nina se concentre actuellement sur les prochaines rencontres de son équipe en Pro League. Le confinement lui permettra de prendre un nouveau départ et de se focaliser sur son objectif.