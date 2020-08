Madagascar: Société Générale Madagasikara propose de nouveaux packs

Société Générale Madagasikara grandit, se transforme et continue d'évoluer avec ses clients afin d'entretenir avec eux une relation de qualité et durable.

Après le lancement de l'application de banque en ligne CONNECT et la solution de paiement sans contact, Société Générale Madagasikara s'engage une nouvelle fois à offrir à ses clients des offres et services plus innovants et plus adaptés qui répondent à leurs besoins.

Plus proche. Cette stratégie a été mise en place dans l'objectif d'être plus proche de sa clientèle en lui offrant des produits et services sur-mesures. Zen, Eco, Confort et Ebène noir sont les nouveaux produits proposés par la banque.

Ainsi, avec le package Zen, les jeunes étudiants ont la possibilité d'entrer dès leur jeune âge dans le monde de la finance car ce produit qui comporte l'application mobile « Connect », la carte Visa nationale Varongy et bien d'autres composants leur permet d'utiliser des services bancaires modernes. Le pack Eco, pour sa part, est un forfait assurant à l'utilisateur un moyen de faire face aux imprévus.

Ce produit facilite la gestion des besoins en donnant accès aux produits et services bancaires essentiel à un tarif avantageux.

D'après son nom, le pack reste abordable et propose une offre bancaire complète, y compris une facilité de caisse SOAIHANY, une avance sur salaire. Le pack ECO dispose plus de 10 produits à la clé pour gérer sereinement votre budget et vous éloigne des imprévus.

Solutions adaptées. Le pack Confort est, quant à lui, une gamme complète de produits et de solutions adaptée à tous les besoins.

Une offre avantageuse avec plus de 6 produits phares dont la carte Ebène Classic, l'application mobile Connect, Messalia pour recevoir votre solde et vos mouvements bancaires à tout moment sans oublier l'assurance sécurité financière SOATONY QUIETIS PLUS et l'assurance voyage qui couvre vos déplacements à l'étranger (perte de bagages, assistance médicale... ).

Enfin, l'Ebène Or est un pack haut de gamme incluant la fameuse carte dorée « Ebène or ». Ce pack permet de bénéficier de différents types d'avantages exclusifs et offre à son détenteur plus de liberté et de souplesse.

Ce package très bien étoffé de produits et de solutions facilite le quotidien du client avec des produits phares dont le service coupe file, l'assurance in cards paiement en ligne, un plafond hebdomadaire élevé et une fonctionnalité d'achat sur internet.

Des packs qui, bien plus qu'un compte bancaire, offrent au client une possibilité d'économiser sur divers frais allant jusqu'à 60% de réduction, un tarif unique, une offre complète qui correspond au profil et aux attentes de chacun.

Et plus encore, des produits qui vont accompagner et soutenir notre clientèle au quotidien grâce à la carte VISA, les assurances, Messalia, Connect et Yup.