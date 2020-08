Burkina Faso: Développement culturel et touristique - Le FDCT lance un appel à projets spécifique pour les jeunes de 15 à 35 ans

Depuis sa création, le FDCT bénéficie de l'accompagnement du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso (Buco) dans le cadre de la 5è phase du Programme d'appui au secteur de la culture (Pasec) pour la période 2019-2022.

Inscrit en droite ligne avec les orientations du Plan national de développement économique et social (PNDES) et de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT), le Pasec 5 selon Jean-Michel Limat, Directeur de coopération suppléant de la Buco, vise à "contribuer au développement de l'entrepreneuriat culturel, à la mise en place d'un mécanisme pérenne d'accompagnement technique et financier des acteurs en matière de création et de diffusion artistique et culturelle."

Par ailleurs, le Pasec 5 entend également œuvrer en faveur de la préservation de la diversité culturelle au Burkina en vue de promouvoir l'inculturation et de consolider la paix et la cohésion sociale. Trois objectifs majeurs sont visés par cet appel à projets.

Il s'agit notamment de réduire les inégalités de genre dans la vie culturelle du Burkina ; d'accompagner les actions de relève à travers la promotion et la valorisation des initiatives culturelles des jeunes ;

d'accompagner la mise en place d'un système durable de gouvernance locale de la culture qui favorise la diversité des expressions culturelles et un changement structurel au niveau décentralisé. Rappelons que le montant total du Pasec 5 2019-2022 est de 291.200.000 FCFA.

Les trois types d'activités éligibles sont la création, la production et la diffusion des biens et services culturels ; l'éducation artistique, le dialogue interculturel, la citoyenneté et le genre ; la formation et le développement des compétences professionnelles.

Selon Alphonse Tougouma, DG du FDCT, les dossiers de candidature seront reçus du 12 août au 11 septembre 2020 de 8h à 16h au siège de l'institution et dans les Directions régionales de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Par ailleurs, Alphonse Tougouma a profité de l'occasion pour informer les acteurs culturels et touristiques de la réouverture officielle des guichets prêts à compter du 6 août 2020.