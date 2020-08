Sénégal: Microfinance - Zahra Iyane Thiam engage le personnel de son département

Pour relever les défis et garantir l'atteinte des objectifs fixés, le Ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam invite le personnel de son département à la mobilisation.

C'était hier, vendredi 7 juillet lors de la cérémonie de remise de décorations, pour saluer le mérite et l'abnégation des travailleurs du ministère dans leurs taches respectives.

«Vous avez donc un rôle important à jouer dans la réalisation des actions à mener au sein du département. A ce titre, j'attends de vous, une mobilisation et un engagement sans faille autour des grands défis qui interpellent notre département, quelle que soit le niveau hiérarchique où l'on se situe».

«Avec la pandémie de la Covid19 qui a fragilisé le tissu économique national, chacun d'entre nous doit, à côté des nombreux efforts fournis par le gouvernement, travailler, sans relâche, et faire preuve d'un comportement exemplaire pour impulser une bonne dynamique post-covid», a soutenu le Ministre.

Selon elle, il est temps d'être mobilisés pour aborder cette prochaine étape de la lutte contre covid-19, au-delà de la lutte sanitaire, celle économique sous de nouveaux auspices et réussir collectivement le défi de la relance.

«Je sais pouvoir compter sur l'engagement patriotique des femmes et des hommes que vous êtes et qui, au quotidien, ne doivent cesser de se battre pour un secteur de la Micro finance et de l'Économie sociale et solidaire résolument orienté vers la satisfaction des besoins des populations, afin que nous jouions pleinement notre partition dans la construction de notre chère Nation», a-t-elle ajouté.

Revenant sur l'objet de la rencontre, Zahra Iyane Thiam indique que cette cérémonie de décoration constitue un moment privilégié pour partager et harmoniser leur mission commune au sein du secteur mais surtout instaurer un dialogue fécond et constructif avec le personnel, en vue de garantir la réalisation des ambitions du gouvernement pour le secteur de la micro finance et de l'économie sociale et solidaire.

«Notre secteur apparaît aujourd'hui, aux yeux des autorités comme porteurs de solutions idoines pour réaliser l'inclusion économique, financière et sociale des populations», a-t-elle fait part.