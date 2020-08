Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Interdiction des réunions politiques sans autorisation de la tutelle

Le président du conseil départemental et municipal, Dieudonné Bantsimba, a invité les administrateurs-maires d'arrondissement, les chefs de quartier et les agents de la force publique à faire respecter les directives du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sur les réunions politiques.

2021 est une année électorale en République du Congo. A quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle, le maire de Brazzaville qui a échangé cette semaine avec les administrateurs-maires et les responsables de quartier, les élus locaux ainsi que de la force publique dans les arrondissements 2 Bacongo, 8 Madibou, 3 Poto-Poto, 5 Ouenzé, 6 Talangaï et 9 Djiri a appelé tout le monde à la vigilance.

« Vous devez redoubler de vigilance en cette période pré-électorale pour lutter contre le banditisme. Les administrateurs-maires doivent être très regardants et faire respecter les directives de la tutelle sur les réunions politiques.

Pas de réunions politiques sans autorisations délivrées par les autorités habilitées », a martelé Dieudonné Bantsimba, précisant qu'il existe plusieurs associations politiques non réglementées qui exercent dans la ville.

Insistant sur la cohésion sociale qui devrait régner dans les différents arrondissements de Brazzaville, le président du Conseil départemental et municipal a exhorté les acteurs à s'impliquer dans la gestion de la ville.

Il a aussi dénoncé les mauvaises pratiques observées actuellement dans les administrations municipales, notamment la corruption et la délivrance de faux actes d'état-civil.

Les différents acteurs devraient également lutter contre l'occupation anarchique du domaine public, l'extension illégale des marchés domaniaux, les nuisances sonores dues à la prolifération des églises et la mauvaise gestion des eaux usées.

L'autre phénomène décrié par Dieudonné Bantsimba concerne l'occupation abusive des rues par les citoyens lors des veillées mortuaires et la pose des banderoles annonçant les veillées sans autorisation de la mairie. « Impliquer dans l'action municipale pour que tous ces maux puissent disparaître.

L'occupation du domaine public est réglementée et nous allons appliquer la réglementation en vigueur, en déguerpissant de façon digne tous ceux qui l'occupent anarchiquement », a promis le maire.

Partout où il est passé, Dieudonné Bantsimba a présenté les axes prioritaires du programme d'activités 2020 de la commune de Brazzaville, qui se résument en termes d'assainissement. Ainsi, chaque arrondissement a au moins deux projets les concernant.

C'est le cas du reprofilage des routes en terre surtout dans les quartiers périphériques, le pavage des avenues et rues, le traitement des érosions et le curage des caniveaux et collecteurs.

Ainsi, les doléances des administrateurs-maires ont tourné autour du manque de sièges fiables, la formation du personnel, l'enclavement, le banditisme et l'absence d'éclairage public dans plusieurs quartiers. « Nous prenons acte de vos doléances.

Nous voulons faire de l'équité territoriale, c'est-à-dire, tous les arrondissements seront traités de façon équitable. Des projets seront exécutés de façon correcte pour éviter que les chantiers puissent rester inachevés », a-t-il laissé entendre.