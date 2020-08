Soudan: Le Ministère des AE exprime réservation sur l'avertissement du Département Américain concernant le voyage au Soudan

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé sa réservation sur l'avertissement du Département d'Etat Américain, publié le Jeudi 6 Août 2020 à ses citoyens de reconsidérer leur voyage au Soudan, au motif d'éventuels enlèvements, de vol à main armée et cambriolage à domicile et en voiture.

Dans un communiqué qu'il a publié Samedi, le Ministère a évoqué le grand changement créé par la Glorieuse Révolution de Décembre au Soudan, l'atmosphère de la stabilité politique, la liberté des manifestations et la protection de la vie et des droits des citoyens Soudanais et des étrangers, soulignant que les négociations de paix en cours avec les mouvements de lutte armée renforcent la tendance à la stabilité dans toutes les régions du pays.

Le texte a affirmé la coopération pleine et absolue du gouvernement civil au Soudan avec les États-Unis et la communauté internationale pour lutter contre toutes les formes de terrorisme au Soudan et dans la région.

Le ministère transmet les remerciements du peuple et du gouvernement du Soudan à la communauté internationale pour leur ferme position au côté du Soudan pour faire face à la pandémie de coronavirus pour laquelle le gouvernement a pris toutes les mesures préventives et s'est engagé à mettre en œuvre les mesures nécessaires, en commençant par la déclaration d'un état d'urgence sanitaire et le verrouillage total pour contenir la propagation du virus.

Le ministère a expliqué que les indicateurs positifs se réfèrent à une diminution du nombre d'infections et à ' augmentation du nombre de personnes qui se récupèrent de la pandémie, alors que le Soudan aspire voir plus de soutien de la communauté internationale afin de réaliser mieux des résultats positifs face au virus.

Le texte a souligné que le Gouvernement Civil de Transition au Soudan se consacre à la mise en œuvre des principes de liberté, des droits de l'homme, des manifestations pacifiques sous l'observation des forces de police pour protéger les manifestants pacifiques et empêcher le sabotage et maintenir la sécurité publique afin que les citoyens se sentent la sécurité et la tranquillité.

Le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé la coopération absolue et totale du gouvernement civil avec les États-Unis et la communauté internationale pour lutter contre toutes les formes de terrorisme au Soudan et dans la région, assurant l'engagement du Soudan à coopérer avec les partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme et renforcer la sécurité régionale.

Le ministère a appelé les partenaires à assurer et à renforcer leur engagement à soutenir la période de transition au Soudan et à ne pas décourager ou perturber la transition démocratique, renforcer l'ouverture du Soudan au monde extérieur à travers les mécanismes de dialogue stratégique de haut niveau pour l'intérêt de toutes les parties et de consolider la paix et la sécurité internationales.

Le Ministère des Affaires Etrangères a appelé son homologue Américain, sous la lumière de la coopération positive existant entre les deux pays et du soutien des États-Unis au gouvernement civil au Soudan, à s'en tenir à la précision en avertissant ses citoyens de reconsidérer leur voyage au Soudan et de continuer son rôle pour pousser en avant le dialogue bilatéral constructif de haut niveau pour la normalisation des relations entre les deux pays amis et pour servir leurs hauts intérêts.