Algérie: Accidents de la route - 6 morts et 371 blessés en 48 heures

Alger — Six (6) personnes sont mortes et 371 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus dans plusieurs wilayas du pays, ces dernières 48 heures, selon un bilan établi samedi par les services de la protection civile.

D'autre part, 11 décès par noyade ont été enregistrés, durant la même période, 9 en mer à travers les wilayas de Skikda, Oran, Bejaia, Ain Témouchent, Alger, Boumerdes, Mostaganem et Tlemcen et 2 dans des retenues collinaires à Blida et Bordj Bou Arreridj, précise la même source.

S'agissant du séisme de magnitude 4.9 degrés ayant frappé vendredi la wilaya de Mila, il n'a été enregistré aucune perte humaine ou blessé, suite à une opération de reconnaissance effectuée par les éléments de la Protection civile qui ont enregistré, en revanche, des dégâts matériels au niveau de la cité El Kharba suite à l'effondrement d'une bâtisse de quatre étages, ainsi que l'effondrement partiel d'une autre bâtisse et des fissures à travers 75 habitations.

Concernant le dispositif de la Protection civile de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a enregistré 65 incendies, dont 23 incendies de forêts, 12 incendies de maquis, 16 incendie d'herbe, 14 incendies de récoltes, ayant causé des pertes estimées à 514 ha de forêt, 338 ha de maquis, 650 ha d'herbes, 7350 bottes de foins et 878 arbres fruitiers brulés.

Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 169 opérations de sensibilisation à travers 34 wilayas et 226 opérations de désinfection générale à travers les 48 wilayas du pays.

Ces opérations ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ayant mobilisé 853 agents de la Protection civile, 131 ambulances et 115 engins. Il a été également mis en place des dispositifs de surveillances dans 6 sites d'hébergements destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d'Alger, Mostaganem et El Tarf.