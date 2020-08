Soudan: Tawer conclut sa visite dans la ville de Halfa Gadida

Khartoum — Une délégation centrale dirigée par le membre du Conseil Souverain de Transition, professeur Siddiq Tawer, a conclu samedi une visite d'une journée dans la ville de New Halfa et est retournée à Khartoum après avoir été informée des événements tribaux qui s'est produit récemment dans le village (10) de la région de New Halfa.

La délégation comprenait le conseiller du Premier Ministre pour la paix professeur Gumaa Kinda, le représentant du ministère de l'Intérieur général (police) Al-Saddiq Ali Ibrahim, le représentant des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement Wagdi Salih, le représentant du Mouvement de la Justice et l'Egalité Dr Abdul-Aziz Ushar, et le chef de la tribu des Shukriya Ahmed Mohamed Hamad Abu-Sin.

La délégation s'est réunie, lors de la visite, avec le Comité de Sécurité de l'État de Kassala et a reçu un rapport sur les événements et une note du comité du village (10), et a assuré son engagement à réaliser la justice.