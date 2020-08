Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - David Kamuha plébiscité meilleur ministre provincial

Du territoire de Beni jusqu'à Walikale en passant par Lubero, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, les témoignages recueillis par un groupe d'experts indépendants auprès de la population du Nord-Kivu après une année de l'exercice de l'exécutif provincial sous la houlette du gouverneur Carly Nzanzu Kasivita, font état du travail de qualité et d'expertise fait par David Kamuha, ministre provincial des Mines et Finances.

En effet, David Kamuha ne cesse de se démarquer sur terrain. Cela, en accompagnant comme il se doit la vision du gouverneur du Nord-Kivu. Il rencontre ainsi les attentes de la population du Nord-Kivu dans son secteur.

Qualifié d'un homme de terrain, rassembleur et expérimenté, David Kamuha booste le secteur des Finances et des Mines au Nord-Kivu. Quoi de plus normal qu'il soit côté comme le meilleur ministre dans le gouvernement Carly.

De l'excellence avérée dans la sensibilisation fiscale avec la visée de 400% PESA au Nord-Kivu tel que le veut le gouverneur Carly Nzanzu et la bonne gestion des problèmes miniers dans cette province, font de lui un ministre provincial qui se démarque aujourd'hui d'autres membres de l'équipe gouvernementale du Nord-Kivu formée par le gouverneur depuis le 20 août 2019.

Ces jeunes experts indépendants ont plébiscité David Kamuha meilleur ministre provincial du Nord-Kivu, après avoir suivi de près l'évolution des animateurs des ministères provinciaux. Ils font savoir que leur démarche vise à inciter les autres ministres à faire mieux dans leurs secteurs pour l'émergence du Nord-Kivu. Cela, en emboitant le pas à leur collègue des Mines et Finances.

« Notre étude est basée sur des critères très objectifs tels que la compétence, le dynamisme et la bonne gestion des dossiers qui touchent chaque secteur du ministre sans couleur ni tendance politique. Des témoignages recueillis dans les 6 territoires de la province du Nord-Kivu mettent à la tête d'affiche David Kamuha. Il met en œuvre comme il se doit la vision du gouverneur Carly qui veut l'émergence aussi de la jeunesse du Nord-Kivu », déclare un des jeunes experts qui se confie à lepotentiel.cd.

En dépit de la situation liée à la Covid-19, le Nord-Kivu note une situation stable dans son secteur des Finances.

Pour rappel, David Kamuha, ministre provincial des Mines et Finances du Nord-Kivu, a fait savoir lors du lancement de la campagne de sensibilisation fiscale que la visée 400% PESA au Nord-Kivu, reste le leitmotiv du programme quinquennal du gouverneur Carly Nzanzu. Cela, comme pour dire que l'objectif est d'avoir un « Nord-Kivu 100% Propre, 100% Éclairé, 100% Sécurisé et 100% Asphalté ». La réalisation de ce programme, notamment passe par la maximisation des recettes de la province à travers le paiement des taxes, impôts et redevances.

Dans le domaine des mines, l'on observe également une approche du gouvernement Carly Nzanzu qui prône l'accalmie et une politique de cohabitation entre les parties affichées dans les conflits miniers au Nord-Kivu. Au fait, cette approche est appréciée par l'ensemble de la population de cette partie de la République.

« Ça donne une côte de plus à David Kamuha », conclut ce groupe de jeunes experts du Nord-Kivu.