Sénégal: 72 arbres plantés à Thilogne

Thilogne (Matam) — Au total, 72 arbres ont été plantés dans la commune de Thilogne à l'occasion de la 37eme journée nationale de l'arbre, a appris l'APS, dimanche.

"Nous avons planté 72 arbres entre hier et aujourd'hui à l'occasion de la 37eme journée nationale de l'arbre le long de la route nationale numéro deux.

Aujourd'hui nous avons ciblé la mairie et la deuxième grande mosquée de Thilogne", a expliqué Samba Diawara venu représenter le coordonnateur du projet "Thilogne ville verte" à l'initiative de cette opération.

Sur le choix de la RN2, il a estimé qu'il fallait que le projet soit beaucoup plus visible. "Si on met plus d'arbres le long de cet axe, il sera plus connu et plus visible et les gens pourront copier sur ce projet pour faire des villes vertes dans leur localités", a t-il souligné.

Des responsables de la Grande muraille verte et les autorités locales ont assisté à ces opérations de reboisement.

M. Diawara a promis d'autres actions de reboisement, appelant les familles à planter des arbres fruitiers dans les maisons.

"Cette journée de l'arbre est très riche et son but est de reverdir la commune à travers le projet Thilogne ville verte ",a salué le maire Youssoufa Dia.