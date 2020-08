Egypte: Al-Sissi appelle la communauté internationale à aider le Liban à surmonter les conséquences des explosions de Beyrouth

Al-Sissi appelle la communauté internationale à aider le Liban à surmonter les conséquences des explosions de Beyrouth

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a appelé dimanche la communauté internationale à faire tout son possible pour aider le Liban à se relever et à surmonter des conséquences dévastatrices des explosions ayant secoué Beyrouth.

Lors de sa participation en vidéoconférence dimanche à la Conférence internationale de de soutien et d'appui à Beyrouth et au peuple libanais, organisée par la France et l'ONU avec la participation d'une élite de chefs d'Etats et de gouvernement, Al-Sissi a également appelé les citoyens loyaux au Liban, de tous bords, à épargner à leur patrie les conflits régionaux et à concentrer leurs efforts sur le renforcement des institutions de l'Etat-nation du Liban.

Le président les a de même exhorté à répondre aux ambitions du peuple libanais en exécutant des réformes économiques inéluctables et impossibles à reporter, de sorte à permettre au pays du Cèdre à regagner la confiance des institutions financières internationales et obtenir une assistance internationale, ce qui contribuera positivement à réaliser la stabilité, le développement et la prospérité du pays.

Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, la Conférence a été tenue pour mobiliser le soutien des principaux partenaires internationaux du Liban et de coordonner les aides urgentes de la communauté internationale, face aux contrecoups de l'explosion ayant secoué le port de Beyrouth le 4 août pour subvenir aux besoins médicaux et alimentaires du peuple libanais ainsi qu'à ses exigences en matière de reconstruction des infrastructures.

Le président Al-Sissi a remercié son homologue français Emmanuel Macron pour avoir pris l'initiative de programmer cette conférence, qui revêt une extrême importance au vu des circonstances délicates qu'affronte le Liban.

L'Egypte a porté assistance au Liban, dans la foulée des explosions de Beyrouth, par la mise en place d'un pont aérien, pour l'acheminement de personnels et d'équipements médicaux nécessaires, et par l'ouverture d'un hôpital de campagne militaire, a indiqué le président.

Al-Sissi a réitéré le soutien et la solidarité sans failles de l'Egypte avec le peuple libanais et son entière disposition à lui prêter main forte que ce soit dans le domaine médical ou de secours ou encore dans la reconstruction des régions touchées.