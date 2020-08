Gabon: DGCC - Le Directeur Général présente sa nouvelle vision

Sur instruction du Ministre de l'Economie et de la Relance, et dans l'optique de mieux poursuivre les activités des différents services de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC), le Directeur général de ladite administration a organisé, le 6 août dernier, une importante séance de travail pour mettre en œuvre sa nouvelle vision.

Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur général de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC), a présidé, sur instruction du Ministre de l'Economie et de la Relance, une importante séance de travail dans les locaux de l'administration dont il a la charge. Cette rencontre s'est effectuée avec la présence des Directeurs des services centraux, et des chefs de service provinciaux.

Assisté par son Directeur Général Adjoint, Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur Général de la DGCC, a rappelé à ses interlocuteurs la nécessité de maintenir le niveau des prix homologués et d'accroître la surveillance des marchés. De plus, il leur a également demandés de privilégier la concertation avec les opérateurs économiques, en vue de lutter contre la vie chère, laquelle constitue une préoccupation permanente des plus hautes autorités.

Prenant la parole à leur tour, « les chefs des services provinciaux ont exprimé leur adhésion et ont apprécié cette nouvelle vision, en prenant l'engagement de la mettre en œuvre chacun dans sa province », pour le plus grand intérêt des populations.

Pour rappel, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) a pour principales missions de garantir le libre jeu de la concurrence et d'assurer la protection des consommateurs. Des enquêtes et des contrôles sont ainsi régulièrement réalisés dans le domaine de l'alimentation et dans d'autres secteurs qui pèsent significativement sur le budget des ménages. Il s'agit notamment des matériaux de construction, de l'éducation, des loyers, des produits cosmétiques, de la boisson, des banques et de l'automobile.