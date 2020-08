Cote d'Ivoire: Konan-Yahaut Cyriaque évoque les bienfaits du développement de la mémoire

L'administrateur civil, Konan-Yahaut Cyriaque Claude, par ailleurs consultant-formateur en technique d'apprentissage accélérée, option lecture rapide et stratégies de mémorisation, a soutenu que le développement de la mémoire favorise entre autre, la compétence professionnelle. Puis, lintelligence, la créativité, l'équilibre psychologique, ainsi que l'acquisition de connaissances et l'estime de soi.

Il s'exprimait au cours d'une conférence organisée par l'ONG Initiatives Développement (ID) en collaboration avec le Centre dEtudes et de Redynamisation des Potentialités de la Mémoire (CERPOME), dans le cadre de sa rentrée civile. C'était le 5 août 2020, à l'auditorium de la bibliothèque nationale, sise à Abidjan-Plateau.

C'est sous le thème : « Est-il possible de développer sa mémoire ? Pourquoi ? Comment ? », que Konan-Yahaut Cyriaque a entretenu l'auditoire, en relevant en prime que la mémoire est une capacité, qui peut être développée par le biais defforts.

Pour y parvenir, le conférencier a insisté sur la volonté et l'engagement de soi, ainsi quune hygiène du cerveau. C'est-à-dire, dormir suffisamment, avoir une bonne organisation et une alimentation saine, agir en toute positivité, avoir de la détente et pratiquer une activité sportive régulière.

L'orateur à d'autre part, ajouté que le développement de la mémoire passe par le renforcement des capacités, l'information sur Internet et à travers les médias, la culture grâce aux livres qui traitent de la question, puis la participations à des salons, congrès, colloques, etc.

Pour sa part, la présidente de l'ONG Initiatives Développement, Akéké Judith Leupi a indiqué que son organisation a pour but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des jeunes et couches défavorisées, puis de favoriser l'émergence de projets de microcrédits, etc.