Maroc: Dépression - La vitamine D ne sert à rien

La vitamine D ne prévient pas la dépression, selon une nouvelle recherche américaine. Une étude à grande échelle a conclu que la vitamine, souvent prescrite pour les troubles mentaux, ne stimule pas l'humeur.

Une équipe, dirigée par la Dre Olivia Okereke, psychiatre au Massachusetts General Hospital de Boston, s'est lancée dans une étude sur cinq ans, composée de plus de 18 300 hommes et femmes âgés de 50 ans ou plus, sans antécédents ou indication de dépression clinique.

La moitié du groupe a été invitée à prendre des suppléments de vitamine D3 pendant cette période, tandis que l'autre moitié a reçu un placebo pendant la même durée.

Il a été constaté que le groupe ayant pris des vitamines n'avait pas moins de symptômes de dépression (609 cas) que ceux qui avaient pris le placebo (625).

En publiant leurs résultats dans le JAMA, la Dre Okereke a écrit : « Il n'y a pas eu de bénéfice significatif du supplément pour cette pathologie. La vitamine D n'a ni empêché la dépression ni amélioré l'humeur. »

« Mais ce n'est pas le moment de jeter votre vitamine D, du moins pas sans l'avis de votre médecin », a-t-elle affirmé dans un communiqué de presse en faisant allusion à l'utilisation de la vitamine D par ceux qui ont des problèmes de santé osseuse et métabolique. Car la vitamine D aide à réguler la quantité de calcium et de phosphate dans l'organisme. Ces nutriments sont nécessaires pour maintenir les os, les dents et les muscles en bonne santé.

On trouve des sources naturelles de cette vitamine dans les poissons gras comme le saumon et le maquereau, la viande rouge, le foie, les jaunes d'œuf et les aliments enrichis comme certaines matières grasses à tartiner et les céréales pour le petit déjeuner.