Algérie: Sortie de nouvelles promotions de l'ESNT

ALGER - La cérémonie de sortie de quatre promotions au titre de l'année 2019-2020 a été organisée, dimanche à l'Ecole supérieure navale de Tamentfoust (ESNT) "El Moudjahid Mohamed Boutighane" d'Alger.

La cérémonie de sortie de ces nouvelles promotions baptisées du nom du Chahid de la glorieuse Guerre de libération nationale "Bachir Ouertal" a été présidée par le Commandant des forces navales, le général major Mohammed Larbi Haouli.

Les promotions sortantes sont constituées de la 28e promotion d'officiers de la session commandement et état-major, de la 34 e promotion d'officiers de la session perfectionnement et de la 4e promotion de la session Master en communication maritime et Mécanique Navale et de la 35e promotion de formation fondamentale correspondant à la 10e promotion du système LMD (Licence-Master-Doctorat) dans les spécialités de sciences de la navigation, de télécommunications et de systèmes d'armes navales, de mécanique navale, ainsi que de gestion et d'administration des affaires maritimes.

Après l'inspection des carrés par le Commandant des forces navales, le général major Mohammed-Larbi Haouli, le Commandant de l'ESNT, le général major Adnane Cherif a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé "l'importance particulière qu'accorde le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au système de formation, en mettant à la disposition de l'Ecole tous les moyens humains et matériels nécessaires pour une formation de qualité", se félicitant du niveau de la formation ainsi que des efforts déployés pour son développement afin qu'elle "réponde aux exigences technologiques actuelles".

Au terme de son intervention, le commandant de l'école a appelé les diplômés à s'imprégner des qualités et principes suprêmes lors de l'accomplissement de leurs missions et à s'attacher aux valeurs nobles des valeureux chouhada de la glorieuse guerre de libération, pour être, a-t-il poursuivi, les "meilleurs représentants" des vaillants moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Après la prestation de serment par les promotions sortantes et la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion, il a été procédé à la passation de l'emblème national entre les promotions sortante et montante.

La cérémonie a été clôturée par une parade militaire exécutée au son de la musique militaire. Des unités de nageurs de combat et des unités aéronavales ont également exécuté un exercice démonstratif intitulé "sauvetage en mer".

A cette occasion, la famille du chahid Ouertal Bachir a été honorée par le commandant de forces navales.