Algérie: Usthb-Crstdla - Signature d'un accord-cadre de coopération

Alger — Un accord-cadre de coopération a été signé récemment entre l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (Usthb) et le Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (Crstdla), portant sur plusieurs domaines de la recherche.

Cet accord, signé le 29 juillet dernier lors d'une cérémonie présidée par le recteur de l'Usthb, le Pr Djamel Eddine Akretche, et le directeur du Crstdla, le Dr Mourad Abbas, a pour objectif de mettre en œuvre et à développer la coopération dans plusieurs domaines de la recherche, indique dimanche un communiqué de l'Usthb.

Il s'agit également de l'étude des anciens manuscrits scientifiques et techniques arabes et construction de bases de données des termes (notions et définitions), l'architecture des systèmes et les multimédias, la biométrie, le traitement du signal biomédical et les systèmes intelligents, la vision par ordinateur pour l'interaction homme-machine, le Cloud computing et les big data, et le soutien technique aux projets de recherche, ajoute la même source.

En vue d'atteindre les objectifs escomptés, les deux parties s'engagent à réaliser des actions conjointes de recherche fondamentale et appliquée et/ou de développement technologique soutenus par les modalités de collaboration décidés par les deux parties.

La mise en œuvre de cet accord-cadre donne lieu à la conclusion de conventions d'application entre les deux parties, spécifiques à chaque projet ou action. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale de trois (3) années, et pourra être renouvelé pour une période de même durée, souligne le communiqué.