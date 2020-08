Congo-Kinshasa: Saut-de-mouton Pompage - Les usagers plaident pour le parachèvement rapide des travaux

Deux jours après l'ouverture momentanée du saut-de-mouton de Pompage dans la commune de Ngaliema, ce sont des embouteillages monstres que l'on observe sur ce tronçon. «Nous aimerions que les travaux restant se fassent vite pour réguler ces embouteillages», plaident les usagers de ce carrefour entre l'avenue du tourisme et De l'Ecole, auprès de l'autorité compétente pour l'accélération des travaux de finissage aux abords de cet ouvrage.

Alors qu'ils étaient appelés à une bonne conduite routière par le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics afin d'éviter des embouteillages inutiles, les conducteurs de transport en commun empruntant cette chaussée ont foulé aux pieds ce message de l'autorité publique, et ont imposé leur manière de faire. Interrogés à ce sujet, les chauffeurs de transport en commun ont laissé entendre que ceci découle de l'absence du parking. Et donc, ils ne jurent que sur le parachèvement, le plutôt serait le mieux, des travaux d'aménagement des abords de ce saut-de-mouton, qui devra être officiellement inauguré dans les prochains jours.

«Nous demandons que les travaux des abords de ce saut-de-mouton avancent le plus rapidement possible car ces embouteillages nous prennent plus de temps, du fait que les taxis qui viennent de Mbudi n'arrivent pas à stationner correctement, parce qu'il n'y a pas de parking », a déclaré Jean-Claude, un chauffeur taxi et usager de ce tronçon.

Par contre, un passager indique que la responsabilité de ce désordre bien organisé revient aux chauffeurs. Tout en louant cette décision d'ouvrir temporairement cette chaussée, ce dernier déplore le comportement des conducteurs de transports en commun, à qui il invite à pratiquer la courtoisie routière.

Pour rappel, le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction (ITPR), Willy Ngopoos, au travers d'un communiqué dans la soirée du lundi 3 août dernier, a annoncé l'ouverture momentanée du saut-de-mouton de pompage à Ngaliema, dans le but de permettre à l'Office des Voiries et Drainages (OVD) de parachever les travaux d'aménagement des abords de cet ouvrage.