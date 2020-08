Madagascar: Réseaux sociaux - Les influenceurs malgaches contre le coronavirus

Au-delà des artistes, chanteurs et musiciens, qui ont donné de la voix pour faire face à la Covid-19, une communauté de personnalités se démarque aussi à travers une sensibilisation 2.0, les influenceurs.

Le Rotary Club d'Antananariv o et le Rotaract Club Tsinjo viennent de prendre l'initiative de mobiliser des influenceurs pour une campagne de sensibilisation inédite, tout au long de ce mois d'août, exclusivement sur facebook, le réseau social le plus populaire à Madagascar. Qu'ils soient humoristes, chanteurs, acteurs ou personnalités du petit écran, des célébrités de tous horizons y jouent un rôle important afin d'influencer le public par rapport aux attitudes à adopter le temps de cette bataille contre la Covid-19 au pays. Influenceur désigne désormais un ensemble de personnalités dont l'opinion ou l'idéologie, ainsi que les centres d'intérêts sont impactant, le tout à travers les réseaux sociaux ou les blogs.

L'émergence des réseaux sociaux a pleinement contribué à l'essor d'un nouveau genre de célébrité, mais surtout d'un métier assez atypique, particulièrement au milieu des années 2000. On parle ici des « influenceurs », un terme dont la signification est plus qu'évidente, mais qui a cependant gagné en envergure grâce à ces nouvelles plateformes d'expression numériques où ils peuvent s'exposer aisément et donc, influencer le grand public.

À sa manière, l'influenceur ou influenceuse, tel le leader d'opinion qu'il ou elle est, tend désormais à sensibiliser grands et petits à prendre soins d'eux.

Engagement

Désormais plus stars du web et des réseaux sociaux que stars de la scène culturelle et artistique, les influenceurs qui se découvrent actuellement au public sont aussi pour la majorité des personnages lambda qui, à travers une bonne idée, a pleinement conquit la toile. La grande force d'un influenceur étant surtout son public, plus précisément ses « followers », ce nouveau métier brille alors par sa diversité.

Pour sa campagne contre le coronavirus, le Rotary Club d'Antananarivo et le Rotaract Club Tsinjo ont ainsi opté pour Rija Tahiana et Christian, mais également des jeunes comme Tefi, Kala Nap's et le duo IzahayRoaKely pour donner de la voix. Généralement plus tourné vers la promotion d'une marque, d'un lieu ou d'une passion particulière, nos influenceurs s'adonnent ainsi à branle-bas de combat pour conscientiser surtout la majorité de la jeune génération. Respectivement sur les pages facebook des initiateurs du projet, ils se découvriront à travers une série de vidéos diverses qui promeuvent les avantages du respect des gestes barrières, mais surtout l'importance de mieux prévenir le coronavirus.