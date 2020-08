Maroc: La contribution des MRE au développement local mise en avant à Fès

Fès — La contribution efficiente des Marocains du monde aux efforts de développement entrepris dans les différents domaines au niveau de la préfecture de Fès a été mise en avant, lundi, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du migrant.

Lors d'une rencontre de communication organisée par la Wilaya de la région Fès-Meknès, en partenariat avec le Centre régional d'investissement (CRI), sous le thème "la contribution des compétences des Marocains établis à l'étranger dans les chantiers du développement national", l'accent a été mis sur les différentes réalisations accomplies en matière d'accompagnement des Marocains du monde.

Le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a rappelé l'importance "curiale" du lancement de la journée nationale des MRE en 2003, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Il a indiqué que cette rencontre vise à examiner les moyens d'impliquer les Marocains du monde dans les grands chantiers lancés par le Maroc, tout en saluant le rôle que joue la communauté marocaine établie à l'étranger en tant qu'ambassadrice du Maroc dans les pays d'accueil.

M. Zniber a aussi souligné les actions déployées par le gouvernement marocain en matière d'amélioration de la qualité des services fournis aux Marocains du Monde et de création des structures d'accueil, destinées à faciliter leur orientation et les procédures administratives qui les concernent.

Le directeur du CRI Fès-Meknès, Yassine Tazi, a indiqué, de son côté, que les compétences marocaines établies à l'étranger sont appelées aujourd'hui à adhérer aux chantiers de développement et à mettre à profit leurs expériences et leurs expertises dans le développement de leur pays et de leur région.

Le CRI et ses différents services décentralisés régionaux et territoriaux sont mobilisés durant toute l'année pour servir les intérêts des MRE, répondre à leurs attentes et à résoudre leurs problèmes, a-t-il poursuivi.

M. Tazi a aussi mis en avant l'importance qu'accorde le CRI, l'administration publique et les conseils élus à l'encouragement des investissements des MRE qui connaissent un "saut qualitatif", à la faveur des plans sectoriels basés sur les grandes orientations de développement dans de nombreux domaines.

Cette rencontre, qui s'est déroulée dans le strict respect des consignes sanitaires, a été une occasion pour apporter des réponses aux des questions et attentes des MRE.