Madagascar: Partenariat - BNI Madagascar et NCBA CLUSA s'associent en faveur des coopératives

Une séance de formation auprès des membres de coopératives rurales.

Convaincue du rôle clé des PME dans le développement économique du pays, BNI Madagascar ne cesse de leur manifester son soutien sans faille et multiplie les initiatives visant à appuyer leur croissance.

BNI Madagascar et National Cooperative Business Association - Cooperative League Of The United States of America (NCBA-CLUSA), conjuguent leurs efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat par l'accompagnement et l'appui des coopératives formelles pour leur pérennité. Un engagement qui a été officiellement scellé à travers la signature d'un partenariat ambitieux qui fera date.

1 000 projets financés

Il s'agit d'un partenariat qui, dans la pratique, se traduira par la sensibilisation de 10 coopératives qui bénéficieront de séances d'éducation financière et de formation relative au crédit de la part de la BNI Madagascar. D'ici à 2023, 2 000 membres de coopératives jouiront aussi des programmes d'assistance technique, développés par les deux partenaires. Et, durant la même période, les projets de près de 1 000 personnes seront financés par la BNI Madagascar et ses partenaires. Une manière, en somme pour les deux partenaires de mutualiser les efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat en vue de favoriser la création de coopératives formelles et pérennes. Alexandre Mey, Directeur Général de BNI Madagascar et Abel Rakotonirainy, Coordonnateur Pays de la NCBA CLUSA ont représenté respectivement les deux parties lors de la cérémonie de signature.

Plateforme intégrée

« La mise en place de la Plateforme intégrée de développement des PME à la BNI MADAGASCAR, l'entité qui va jouer un rôle de premier ordre dans le cadre de cette collaboration, est une initiative qui répond à l'impératif de développer l'insertion des jeunes à travers la promotion de l'entreprenariat. Cette plateforme nous permet d'écouter, d'informer, d'encadrer, de développer des solutions innovantes pour financer et accompagner les jeunes ayant des bonnes initiatives pour leur permettre de réaliser leurs projets et de développer leurs affaires afin de créer un dynamisme national », selon Alexandre Mey.

Pour sa part, Abel Rakotonirainy a déclaré que « NCBA CLUSA développe et gère diverses initiatives visant à apporter des solutions orientées vers le marché pour aboutir aux communautés à travers une structure d'information et d'appui, un savoir-faire éprouvé durant les 100 ans d'existence de l'organisation. La collaboration avec BNI MADAGASCAR, une institution financière expérimentée qui partage avec nous les mêmes valeurs et les mêmes ambitions est un réel avantage ». D'un commun accord, BNI MADAGASCAR et NCBA CLUSA vont se donner la main pour mobiliser les bailleurs de fonds actifs dans le développement des coopératives et des TPME pour soutenir les activités convenues dans leur collaboration : base de données, assistance technique, appui financier, subvention, crédit.