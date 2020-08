Ile Maurice: Nouvelle catégorisation des fédérations et organisations sportives

communiqué de presse

GIS - 10 août 2020 : La catégorisation des fédérations sportives nationales et des organisations sportives sera basée sur les performances en prenant en considération des critères tels que les sports olympiques ou non olympiques, pronostic de performance et réalisations passées dans les compétitions. Cette catégorisation permettra un financement stratégique des fédérations sportives et sera revue chaque année.

Ces informations ont été communiquées à quelque 70 représentants des fédérations sportives, ainsi qu'à des entraîneurs et athlètes le 7 août 2020 au complexe sportif national de Côte D'Or. C'était lors d'un atelier présentant la nouvelle catégorisation des fédérations sportives nationales et des organisations sportives, de même que les plans qui seront mis en œuvre, à savoir l'Athlete Assistance Scheme et le Cash Prize Scheme.

L'atelier était animé par le directeur des sports du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Nagalingum Pillay Samoo. La catégorisation des fédérations sportives nationales et des organisations sportives ainsi que les deux plans sont conformes aux recommandations formulées dans la politique nationale en matière de sport et d'activité physique.

Les nouveaux plans

L'Athlete Assistance Scheme, précédemment connu comme le High-Level Support Assistance, sera désormais géré par l'unité des sports de haut niveau. Le programme a été revu afin d'inspirer les Mauriciens à poursuivre l'excellence sur la scène mondiale.

Ce programme à quatre niveaux prévoit une allocation mensuelle pour les athlètes d'élite seniors et les jeunes afin de les motiver à atteindre un niveau de performance plus élevé lors des grandes compétitions internationales. Le pourcentage d'athlètes d'élite est le suivant : catégorie régionale (74%) ; niveau intercontinental (16%) ; niveau continental (33%) ; et niveau mondial (10%).

Le plan concerne principalement les épreuves olympiques, paralympiques et les sports olympiques des sourds, et les styles olympiques uniquement. Les principaux critères qui seront pris en considération pour l'octroi de l'assistance sont notamment: performances prévues ; réalisations/médailles/résultats obtenus et enregistrés par l'athlète ; normes minimales enregistrées par l'athlète dans la discipline sportive où elles sont applicables ; nombre de pays participants enregistrés ; classement mondial ; et exigences en matière d'entraînement.

Quant au Cash Prize Scheme, il couvre des prix en espèces qui sont accordés aux athlètes d'élite seniors et les jeunes ayant remporté des médailles lors de grandes compétitions internationales. Le programme compte cinq groupes : Jeux olympiques/paralympiques/ sports olympiques des sourds /Jeux olympiques de la jeunesse ; Championnats du monde ; Jeux du Commonwealth, Jeux de la Francophonie, Championnats du Commonwealth et Jeux du Commonwealth de la jeunesse ; Jeux africains, Championnats africains et Jeux africains de la jeunesse ; et Rencontres/Séries mondiales. Le programme récompense également les entraîneurs des médaillés.