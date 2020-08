Burkina Faso: Ouagadougou - Ils détenaient à eux trois 509 cartes bancaires

Munis de 509 cartes bancaires, les trois malfrats, tous de nationalité étrangère, dont deux étaient de passage à Ouagadougou et le troisième, leur hôte, un résident étudiant, procédaient à des retraits auprès des distributeurs automatiques de banque entre minuit et 3h du matin.

Comme forfait, ils ont visité plus d'une cinquantaine de guichets automatiques de banque, ce qui leur a permis de retirer et transférer vers le Nigéria, la somme de 31.564.000 FCFA entre le 6 et le 13 juillet 2020.

La police nationale salue la collaboration des populations qui ont permis l'atteinte de ce résultat. Pour votre sécurité et celle des autres, n'hésitez pas à dénoncer les cas suspects aux Forces de Défense et de Sécurité, via les numéros verts que sont : le 17 (Police Nationale), le 16 (Gendarmerie Nationale) et le 1010 (Centre National de Veille et d'Alerte).

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !