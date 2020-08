Cote d'Ivoire: Koro/3è session ordinaire du conseil municipal - Le programme triennal 2021-2023 adopté à l'unanimité

Le conseil municipal de Koro a tenu sa troisième session ordinaire de l'année le samedi 8 août 2020, au foyer des jeunes. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion présidée par le premier magistrat de la commune, Bakayoko Abdoul Dramane.

Au nombre de ces points, l'examen et l'adoption du programme triennal 2021-2023 qui comporte sept actions et vingt-six opérations pour un coût global de 518 260 896 FCfa.

Les actions concernent les aides à octroyer aux différentes couches vulnérables de la société, aux confessions religieuses, aux associations de femmes et de jeunes.

Quant aux opérations, elles seront menées dans les secteurs de l'économie (construction d'un marché à Koro), de la voirie (ouverture et rechargement des voies dans les villages communaux), de l'éducation (construction de 5 bâtiments de trois classes), de l'eau (extension du réseau d'adduction d'eau potable dans les nouveaux quartiers de Koro et réalisation de pompes hydrauliques à motricité humaine à Yakorodougou et Massala), de l'électricité (électrification des nouveaux quartiers de la ville), de la jeunesse (sports, loisirs et cultures), de l'environnement et de la salubrité (lotissements, aménagement de la berge de la rivière Yirima, création d'un parc de transhumance pour bétail), de la sécurité (construction d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie), de l'administration (construction d'une préfecture, acquisition de cinq motos et d'une photocopieuse pour les services de la mairie), et de la communication (installation d'une radio locale).

Dans son intervention, le maire Bakayoko Abdoul Dramane a réaffirmé sa volonté à traduire en acte les aspirations des populations. Il a également indiqué que tout est priorité non sans préciser que l'éducation, la sécurité et l'agriculture restent les principaux investissements.

Le préfet de Koro, Kouakou Yao Dinard, a félicité le maire et son équipe pour l'excellent travail qu'ils abattent pour l'amélioration des conditions de vie des populations, les a rassurés de son soutien non sans encourager le maire à continuer sur cette voie.

Notons que la session a enregistré également la présence d'autres élus de la région, des guides religieux, des chefs traditionnels et de plusieurs autres invités de marque.