Afrique du Nord: Algérie-Espagne - Le développement de la coopération sécuritaire mise en avant

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez, ont mis en avant lundi à Alger la "nécessaire" conjugaison des efforts entre l'Algérie et l'Espagne pour développer les relations bilatérales ainsi que la coopération et la lutte contre le crime organisé.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre espagnol de l'Intérieur, actuellement en visite en Algérie, M. Beljoud a qualifié les relations entre les deux pays d'"excellentes", précisant avoir procéder avec son homologue à un échange de vues sur des questions d'intérêt pour les deux pays, dans le domaine sécuritaire et de la protection civile.

A ce propos, M. Beljoud a souligné avoir clairement indiqué à son homologue espagnol que l'Algérie mobilisait des moyens financiers, matériels et humains "très importants" pour lutter contre ce phénomène dont elle pâtit.

Le ministre de l'Intérieur a ajouté avoir mis en avant, lors de la rencontre, la nécessaire conjugaison des efforts entre les deux pays, notamment en matière d'échange d'informations, pour lutter contre les "réseaux mafieux de la drogue".

Pour sa part, le ministre espagnol a précisé avoir abordé avec M. Beldjoud les moyens de coopération dans le domaine sécuritaire afin de lutter contre le crime organisé et les activités des groupes terroristes dans la région et au Sahel, ajoutant que la rencontre avait aussi porté sur la question de la formation continue des forces de sécurité dans les deux pays, ainsi que sur la coopération dans le domaines de la protection civile et de la sécurité routière.

Le responsable espagnol a estimé que sa visite en Algérie (troisième du genre) "montre bien que la coopération bilatérale demeure intacte en dépit de la conjoncture", ajoutant qu'"elle va même se développer davantage".