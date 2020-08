Maroc: Respect des mesures sanitaires à Taza - Des cafés verbalisés

Taza — Les comités provinciaux mixtes chargés du suivi du respect des mesures sanitaires à Taza, dans le cadre de la lutte contre la Covid19, ont contrôlé plus de 150 cafés, restaurants et établissements de restauration rapide et verbalisé les contrevenants.

Selon la province de Taza, les visites de contrôle s'inscrivent dans le cadre du suivi de la situation épidémiologique du Coronavirus sur le territoire de la province, suite à la levée partielle du confinement sanitaire et la reprise progressive des activités économiques.

Outre la verbalisation des établissements n'ayant pas observé les règles et mesures préventives, ces opérations ont abouti à la fermeture provisoire de six cafés, jusqu'à ce qu'ils régularisent leur situation et appliquent les recommandations et décisions des comités mixtes de contrôle, précise la même source.

Les équipes de contrôle "continuent à cet effet de renforcer les visites de terrain pour le suivi de la situation et la sensibilisation des propriétaires et personnel des cafés et restaurants à l'impératif de la mise en œuvre appropriée des mesures instaurées par les autorités compétentes, à même de juguler la propagation du virus".

Selon la direction régionale de la santé, onze nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été enregistrées dimanche, portant à 141 le total des cas d'infection recensés dans la province de Taza. Soixante-quatorze personnes ont été déclarées guéries, tandis que 66 sont sous traitement.