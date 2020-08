Maroc: M'diq - Coup d'envoi des journées portes ouvertes au profit des MRE

M'diq — Le coup d'envoi des journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a été donné, lundi à M'diq, à l'occasion de la journée nationale du migrant, célébrée cette année sous le signe "la contribution des compétences des Marocains établis à l'étranger aux chantiers de développement nationaux".

Cette rencontre vise à offrir aux MRE un espace ouvert pour faire le point sur leur situation, connaitre leurs attentes, répondre à leurs demandes dans différents domaines, et les assister dans leurs démarches administratives pendant leur période de séjour dans le pays d'origine.

Cet événement constitue une occasion pour mettre en avant les efforts déployés en vue de renforcer les liens entre les Marocains établis à l'étranger et leur mère-patrie, et jeter la lumière sur la contribution significative des MRE dans les différents chantiers de développement engagés par le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, s'est déroulée en présence de représentants des établissements publics et privés concernés par les questions des migrants.

Dans ce cadre, des stands de plusieurs administrations et institutions, dont l'Administration des douanes et impôts indirects, l'Agence urbaine, la Direction régionale des impôts, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et les services des Eaux et forêts et de lutte contre la désertification, ont été mis en place pour informer les MRE des mesures prises à leur profit et répondre à leurs questions.

Cette rencontre s'est déroulée dans le respect des mesures préventives préconisées pour limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment celles liées à la distanciation sociale, au port du masque et à la mise à disposition de gel hydroalcoolique.