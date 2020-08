Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Le festival international Kimoko reprend ses activités

La 13e édition du festival international de théâtre Kimoko prévue pour juin et juillet dernier va finalement se dérouler sous une forme inédite avec des activités en « happening » dès la fin du mois d'août tout en respectant les gestes barrières. L'annonce a été faite par le comité d'organisation dudit festival qui s'est réuni, le 8 août, au quartier Tchimbamba dans le 1er arrondissement Emery-Patrice-Lumumba sous la présidence de Chardin Alphonse Kala.

Des créations de spectacle, des saynètes et diverses autres activités seront menées dans les quartiers et autres lieux publics fréquentés tels les marchés. Ces petits spectacles ou « happening » seront filmés et diffusés en direct via les réseaux en ligne tels Facebook, Instagram, You Tube, une façon de dire au public ce qui se fait et que le festival vit en dépit de la pandémie qui a considérablement affecté leur activité, a dit Je'hf Biyeri, directeur artistique du festival. En guise de lancement des activités, des lectures de textes, de poèmes de Huguette Ganga Massanga, Chardin Kala, du regretté Maxime Kibongui ont été faites. Des textes qui seront présentés sous forme de saynètes dans les différents lieux choisis.

Pour Je'hf Biyeri, en programmant ces activités culturelles, les organisateurs de Kimoko veulent faire passer le message selon lequel nous devons apprendre à vivre avec la covid-19 mais en respectant les mesures barrières édictées par les autorités pour ne pas contracter la maladie et ne pas contaminer les autres. Par ces happenings, on essaie de redonner la joie aux gens et leur permettre à nouveau de rigoler un peu même s'il y a la maladie. Pendant deux semaines et demie, les férus des arts de la scène vont suivre des spectacles dans des lieux inédits.

Signalons que le festival international Kimoko ( rassemblement) est un rendez vous annuel des arts de la scène exécutés par des artistes venant du monde entier qui mettent l'Afrique à l'honneur. Kimoko présente au public une diversité de spectacles ouverts à tous et gratuits dans différents sites de la ville de Pointe-Noire. Des ateliers de création sont aussi proposés au public tout comme les expositions et les conférences débats sur l'art et la culture.