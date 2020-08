Congo-Brazzaville: Les congratulations de la Fécofa à Kebano et Mbemba

Leur fin de saison de tonnerre n'est pas du tout passée inaperçu au pays. Le milieu offensif Neeskens Kebano et le défenseur central Chancel Mbemba ont été providentiels dans les exploits de leurs clubs respectifs. Et la Fécofa n'a pas manqué de le reconnaître et les féliciter pour leurs exploits.

La Fédération congolaise de football (Fécofa) a, dans deux correspondances distinctes, congratulé les internationaux Neeskens Kebano et Chancel Mbemba Mangulu. «Le comité exécutif de la Fécofa est très heureux de vous présenter, a vous et à tous les acteurs de votre club, ses sincères félicitations. Nous osons espérer que vous n'allez ménager aucun effort pour continuer à faire valoir votre talent partout où vous allez prester durant votre carrière footballistique », peut-on lire dans chacune des deux lettres.

Ces deux joueurs ont été phénoménaux à la fin de cette saison dans leurs clubs respectifs. Neeskens Kebano a pris une part très active en cette fin de saison dans la montée de son club, Fulham, en Premier League. Il a inscrit cinq buts dans les quatre derniers matchs de son club lors des plays-offs, avant la finale pour la montée en Premier League contre Brentford (victoire de Fulham par deux buts un).

Et le club londonien a pu retrouver l'élite du football anglaise après une année en Championship (D2 anglaise). L'ancien joueur de Genk et Charleroi formé au Paris-Saint-Germain a donc été décisif et providentiel pour son équipe. Aussi vient-il de prolonger avec Fulham pour deux prochaines saisons, lui qui était pisté par les deux clubs de Glasgow en Ecosse, le Celtic et le Ranger. Quant au défenseur Chancel Mbemba, il a tout simplement été monumental en finale de la Coupe du Portugal. Son doublé historique a permis à son club Porto de battre son rival Benfica par deux buts à un. Mbemba a réalisé une saison exceptionnelle avec Porto, réussissant le doublé : champion et vainqueur de la 30e édition de la Coupe du Portugal.