Congo-Kinshasa: Situation des droits de l'homme dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi et Uvira, entre février 2019 et juin 2020

Entre février 2019 et juin 2020, le BCNUDH a documenté 171 violations et atteintes des droits de l'homme et violations du droit international humanitaire commises dans le contexte du conflit dans les zones de Mikenge, Minembwe et Itombwe par des groupes armés et les forces de défense et de sécurité (en particulier des militaires des FARDC). De ces violations et atteintes, 85% sont imputables aux groupes armés et près de 15% aux FARDC. Selon les informations collectées et analysées par le BCNUDH, 38% des victimes sont de la communauté Banyamulenge, 25% Bafuliiru, 13% Banyindu, 12% Bashi et 9% Bembe3.

Note analytique sur la situation des droits de l'homme dans les hauts plateaux des territoires de Mwenga, Fizi et Uvira, province du Sud-Kivu, entre février 2019 et juin 2020

