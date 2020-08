Congo-Kinshasa: Reprise des cours - Jean Ngoy Mvunzi inspecte la désinfection des établissements scolaires de Masina

Le Ministre de l'économie et finances de la Province de Kinshasa, élu de la Circonscription de Masina, Jean Ngoy Mvunzi, a fait la ronde, lundi 10 août 2020, dans différentes écoles situées dans son fief pour inspecter la désinfection des établissements éducatifs.

Laquelle ronde coïncidait avec le lancement officiel de la reprise des cours sur toute l'étendue de la République pour les promotions terminales. A cette occasion, le Ministre Jean Ngoy a profité pour exhorter les élèves et les enseignants de pouvoir respecter scrupuleusement des mesures barrières telles que édictées par les autorités politico-sanitaires afin d'éviter les contaminations liées à la Covid-19 dans le milieu éducatif.

En effet, après plus de 4 mois d'arrêt des cours suite à la pandémie de Covid-19 qui a impacté plusieurs secteurs du pays notamment, le secteur de l'économie et plus particulièrement celui de l'éducation. En procédant par la ronde des établissements scolaires et académiques, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a donné le go de la reprise des cours lundi dernier, à Kinshasa à l'athénée de la Gombe. Aussitôt lancé, le Ministre provincial de l'économie et des Finances, Jean Ngoy Mvunzi a, pour sa part, inspecté les différentes écoles de sa circonscription de Masina.

Et ce, dans l'objectif de faire respecter les dispositions préventives sanitaires contre la Covid-19 dans les milieux éducatifs. Dans son élan, ce Membre du Gouvernement Ngobila était accompagné d'une méga délégation composée de son chargé de mission, Laurent Kikunda alias Kiki et de son conseiller Juridique ainsi que des militants et cadres de l'Alliance de Bonnes Gouvernances « ABG » en sigle, parti cher de Jonathan Bialosuka Wata. La descente au quartier Boba, dans les écoles, à savoir : Bambous, La main et l'ITI Masina, en présence des membres dirigeants du parti dont le Président Kidiongo Gize Serge et le Président de la ligue des jeunes du parti ABG/BoBa, Chadrac Mukeba.

Face la presse, le Ministre de l'économie et des Finances, Jean Ngoy n'a pas manqué d'expliciter l'objectif de sa descente dans les différentes écoles de la Commune de Masina. «Mon objectif, c'est de pouvoir désinfecter toutes les salles de classes parce que je me suis dit en tant qu'élu de Masina, les salles de classes étaient restées longtemps vides. Alors, on ne peut laisser nos élèves étudier dans ces conditions, de peur qu'ils ne soient pas atteints de la Covid-19. Ce geste a pour intérêt majeur de lutter contre cette pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde », a martelé l'élu de Masina. Et d'ajouter : "Ce geste intéresse les élèves et enseignants. Nous avons fait la ronde de tous les trois grands quartiers de Masina. On a commencé au quartier 2 à Pascal, nous sommes allés au quartier 3 et pour enfin finir au quartier 1.

Dans cette ligne droite, le Président interfédéral de l'ABG "Tshangu" a saisi cette opportunité pour exhorter les habitants de la Circonscription de Masina de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19.