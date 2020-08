Burkina Faso: Loi de finances rectificative - 839 milliards de recettes propres mobilisées au 30 juin 2020

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, a organisé une revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue « Gouvernance économique », le lundi 10 août 2020 à Ouagadougou.

Les résultats de la mise en œuvre de la politique « Gouvernance économique » au cours du premier semestre de l'année 2020 sont satisfaisants. C'est du moins ce qui ressort de la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue

« Gouvernance économique », tenue, le lundi 10 août 2020, à Ouagadougou. Deuxième de l'année en cours, cette revue sectorielle a pour but, aux dires du ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, d'apprécier de manière participative les performances du secteur au titre du premier semestre de l'année et de jeter un regard sur le reste du chemin à parcourir au cours du second semestre.

Elle a été consacrée, a-t-il ajouté, à l'examen et à l'adoption du rapport sectoriel de performance à mi-parcours 2020 et du rapport diagnostic du secteur. Concernant la mise en œuvre de la politique

« Gouvernance économique » au cours du premier semestre de l'année 2020, Lassané Kaboré a indiqué qu'elle a été fortement impactée par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus et au terrorisme.

« Néanmoins, grâce à la bonne organisation et à l'engagement des acteurs, de nombreux résultats ont été engrangés », a soutenu le ministre Kaboré.

Au titre des résultats obtenus, il a mentionné la mise à jour des modules du modèle de prévision macroéconomique et la production des résultats préliminaires du 5e Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH).

Sur le plan de la mobilisation des ressources budgétaires, les régies de recettes ont, aux dires du ministre des Finances, enregistré des performances relativement satisfaisantes.

En effet, a-t-il détaillé, malgré les mesures fiscales prises par le gouvernement pour faire face aux conséquences de la COVID-19, les recettes propres au 30 juin 2020 se sont situées à 839,95 milliards FCFA pour un objectif annuel de 1722,83 milliards FCFA basé sur la Loi de finances rectificative (LFR), soit un taux de réalisation de 48,75%.

Par ailleurs, dans le domaine de la programmation et la gestion budgétaire, Lassané Kaboré a noté comme résultats, le basculement de deux ministères dans la budgétisation sensible au genre et la disponibilité du document d'orientation sur la mise en œuvre d'un contrôle de gestion dans l'administration publique.

Au titre de l'aménagement du territoire et de la promotion du développement local, le premier semestre de l'année 2020 a été marqué, selon le ministre en charge du développement, par l'adoption d'un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics.

En outre, en ce qui concerne le contrôle et l'audit des finances publiques, six missions d'investigation sur saisine ont, aux dires du ministre Kaboré, été réalisées et 88 contrats de marchés publics de plus de 20 millions contrôlés afin de certifier l'effectivité du service fait.

Tout en félicitant l'ensemble des acteurs pour les « bons » résultats obtenus, le ministre en charge du développement les a invités à rester mobilisés car de nombreux défis demeurent.

Il s'agit entre autres de l'amélioration de la qualité des statistiques nationales, de l'élargissement de l'assiette fiscale, de la sécurisation et la modernisation du foncier, de la rationalisation des dépenses publiques et de la lutte contre la corruption.