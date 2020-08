Soudan: FR salue l'appel du FLC pour une conférence sur la réforme de l'alliance

Khartoum — - Le Conseil présidentiel du Front révolutionnaire (FR) a salué l'invitation des Forces de la liberté et du changement (FLC) à tenir une conférence pour la réforme de l'alliance.

Le conseil a affirmé, dans un communiqué lundi, sa confirmation et son accueil pour l'invitation, et sa disposition à rencontrer la délégation des FLC à Juba, dès que possible, indiquant Juba comme ayant une signification particulière dans le nouveau national projet et l'établissement de relations stratégiques avec le quartier, en commençant par les habitants de la République du Soudan du Sud.

Le Conseil a indiqué que le prochain projet de paix est une excellente occasion d'aborder les problèmes de la mise en place de la première période de transition, du renforcement du partenariat entre toutes les forces de la révolution et du changement et les masses de la révolution, et pour construire un partenariat sain entre les civils et les militaires, avec la prise de conscience de chaque partie de l'importance de l'autre.

Le Conseil a souligné la nécessité de la participation des comités de résistance, des familles des martyrs, des femmes, des jeunes et des zones rurales du Soudan à toute conférence à venir, appelant à ne pas restreindre la tâche de libérer les questions de réforme et de construction aux FLC et de négliger les masses.