Sénégal: El Hadj Ndao, consul général du Sénégal à New York - « Nous faisons confiance en la justice américaine »

L'incendie survenu à Denver et qui a coûté la vie à cinq Sénégalais préoccupe les autorités sénégalaises au plus haut niveau. Le consul général du Sénégal à New York, en déplacement sur les lieux, a réitéré la confiance du Gouvernement sénégalais en la justice américaine pour élucider cette affaire.

Le consul général du Sénégal à New York, s'est rendu, samedi 8 août 2020, à Denver (Colorado) au lendemain de « l'incendie criminel » ayant occasionné la mort de cinq Sénégalais.

Après son entretien avec les proches des victimes, El Hadj Ndao, dans une déclaration reprise par le site en ligne « Dakaractu », dit attendre « tout soutien nécessaire dans cette affaire ».

« C'est une affaire tragique et c'est vraiment dur. Mais, nous faisons confiance au système judiciaire des États-Unis et aux autorités de Denver. Nous avons bon espoir que l'enquête va aboutir et que toutes les diligences seront faites pour élucider cette affaire », a-t-il ajouté.

C'est tout le sens de son déplacement qui vise, selon lui, à établir des contacts avec les autorités compétentes « pour s'assurer que l'enquête est en train d'être menée ».

Face aux requêtes et interrogations sur cette affaire qui passe pour beaucoup de personnes comme un « crime raciste », le consul général se veut prudent. « On ne peut pas, en tant qu'autorité, nous prononcer trop tôt pour qualifier les faits de crime raciste.

Nous avons tous entendu que ce drame est soupçonné être un crime. Nous nous en tenons à cela pour le moment. Et je suis sûr que la police et le bureau du maire (Denver) feront le nécessaire.

Nous suivons cette affaire de près comme nous l'avons dit. Nous avons confiance en la justice. Et s'il s'agit d'un crime raciste, les autorités en charge de l'enquête nous édifieront », a assuré le consul.

El Hadji Ndao a, par ailleurs, salué le « comportement exemplaire » de la communauté sénégalaise vivant à Denver.

« C'est une grande communauté très soudée et constituée de gens respectueux, pacifiques, tolérants, qui travaillent dur et se soucient d'une seule chose : prendre soin de leurs familles et faire de leur mieux pour réussir », a-t-il témoigné.

Le consul général a ajouté que les Sénégalais de Denver constituent un « modèle », car épris de paix ». À ce propos, il a d'ailleurs souligné que « les membres de la famille qui ont péri ne sont connus pour aucun type d'actes répréhensibles ou condamnables.

Ils vivaient en parfaite harmonie avec leurs voisins et s'étaient bien intégrés dans le quartier et leur pays d'accueil ».