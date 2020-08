Afrique de l'Ouest: Covid-19 - L'Uemoa apporte un appui financier et technique à la Côte d'Ivoire

206 965 masques de protection pour le personnel soignant, 558 805 masques industriels à usage multiple, le tout d'une valeur de 1 005 953 068FCfa. Et la somme de 500 millions pour l'acquisition de kits de prélèvements.

C'est la nature du don fait par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à la Côte d'Ivoire. Et cela, dans le cadre de l'accompagnement qu'apporte l'Uemoa aux huit États membres, dont la Côte d'Ivoire, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, a réceptionné, le lundi 09 août, les masques de protection et l'appui financier au Plateau, à son cabinet, au cours d'une cérémonie de remise officielle, des mains de Paul Koffi Koffi, commissaire chargé de l'aménagement du territoire et des transports, commission Uemoa.

« En soutien à l'action des États membres et pour faire ensemble front à la maladie à Covid-19, la Commission de l'Uemoa a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple ivoirien par ces dons...

Il vous appartient de les présenter aux plus hautes autorités du pays et d'en faire bon usage, conformément à vos priorités », a déclaré le commissaire chargé de l'aménagement du territoire et des transports.

Au nom du président de la Commission de l'Uemoa, Paul Koffi Koffi a rappelé l'impact négatif de la maladie sur l'économie mondiale.

Mais aussi et surtout, les actions de l'Uemoa, de la Commission, de la Bceao et de la Boad pour soutenir les efforts des États, « en apportant, chacun dans sa spécificité, une contribution à la résilience et à la relance de l'activité économique », a-t-il confié.

« Votre initiative s'inscrit dans le sens des objectifs définis par le Président de la République de Côte d'Ivoire...Il veut non seulement renforcer le combat contre la pandémie de Covid-19, mais aussi renforcer la résilience de notre économie dans l'ensemble », a affirmé le ministre de la Santé.

Pour le Dr Aka Aouélé, ce don de l'Uemoa « apporte au gouvernement ivoirien un soutien inestimable pour tenir disponibles, par rapport à chaque habitant de notre pays, des masques à cession gratuite et des moyens financiers pour assurer la disponibilité des tests de dépistage, le diagnostic de ces tests ainsi que la prise en charge médicale des sujets confirmés positifs à la Covid-19 ».

Cette contribution est également un appui substantiel au secteur économique, a admis le premier responsable de la Santé.

Selon Dr Aka Aouélé, face à l'ampleur de la pandémie, la Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour parvenir à arrêter le taux de contamination de la Covid-19.

A la date du 09 août, la Côte d'Ivoire avait 16 715 cas confirmés, avec 12 926 sujets guéris et 105 décès.

Dans la zone Uemoa, au 31 juillet 2020, c'étaient plus de 35 000 cas confirmés, plus de 600 décès et un taux de létalité de 1,8%.

Quand en Afrique, il y a plus d'1 million de cas confirmés, plus de 20 000 décès et un taux de létalité de 2,12%.

Dans le monde, ce sont près de 18 millions de cas confirmés, avec plus de 700 000 décès, pour un taux de létalité de 3, 84%.