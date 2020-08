Madagascar: Transports aériens - Une reprise souhaitée par les compagnies aériennes

La reprise du secteur aérien est-elle pour bientôt ? (Airmad)

Une reprise s'impose dans les meilleurs délais pour sauver ce qui peut encore l'être dans le transport aérien, l'un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire actuelle.

L'annonce du Président de la République sur l'éventualité de cette reprise dans les 15 jours qui viennent est en tout cas bien accueillie par les opérateurs du secteur aérien qui traverse actuellement une grave crise.

Zéro activité

« La survenance de la pandémie, malgré les différentes mesures retenues, a cependant lourdement impacté les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, du transport, des auxiliaires de transport, des zones franches industrielles, des industries exportatrices et des services rendus aux entreprises et ménages. Impact qui s'est progressivement transmis au reste de l'économie du pays. Et bien que l'Etat ait laissé libres les transports des biens et l'exercice des activités au niveau du secteur privé, beaucoup ont été contraints de procéder au chômage technique partiel, à l'exemple des grandes entreprises telles qu'Ambatovy.

Ce qui a engendré la baisse des Revenus Disponibles Bruts et de la demande globale, et qui obligera l'Etat à rectifier les priorités du Budget étatique ». Cet extrait de l'exposé des motifs de la loi de finances rectificative 2020 témoigne des impacts extrêmement violents des blocages nés de la crise sanitaire sur l'économie. Les transports aériens figurent parmi les secteurs les plus impactés. En effet, les compagnies aériennes sont, pour la plupart, à zéro activité. Une situation qui entraîne bien évidemment son lot de mesures privatives décidées par les patrons d'entreprises, comme le chômage technique.

Protocole sanitaire

En somme, les entreprises du secteur aérien ont plus que jamais besoin d'une reprise. Et la déclaration du Président de la République concernant la possibilité de reprise du réseau domestique redonne de l'espoir à ces opérateurs du secteur aérien. « C'est une bonne décision que l'on se doit de concrétiser », affirme le responsable d'une compagnie aérienne. Tout en faisant remarquer que la reprise doit se faire en respectant les mesures sécuritaires d'usage.

Sur ce point justement, la plupart des compagnies aériennes disposent déjà de leur propre protocole sanitaire. « La sécurité des passagers est pour nous primordiale et nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires afin de les accueillir dans les conditions exigées par l'urgence sanitaire », affirme un technicien d'une compagnie aérienne. Par ailleurs, les autres opérateurs du secteur, comme l'aéroport d'Ivato et l'ADEMA, ont aussi leur protocole sanitaire. Il s'agit de procédures spécialement conçues et mises en place afin d'éviter les contaminations au Covid-19 durant les opérations aériennes. En somme, le secteur aérien s'annonce prêt pour la reprise.

Difficile

Une reprise qui s'annonce bien évidemment difficile. « On prendra encore quelque temps pour que la clientèle revienne en masse », selon toujours ce technicien. Avant d'ajouter que les demandes existent mais l'on ne sait pas encore si elles vont pouvoir satisfaire les exigences des compagnies aériennes en termes de volume de trafic. « C'est sûr que l'on ne pourra pas faire toutes les lignes », continue-t-il. Bref, et comme partout dans le monde, le secteur aérien malgache n'est pas encore près de retrouver son rythme normal d'ici peu. « Il faut au moins trois ans pour que l'on retrouve par exemple le niveau de 2018 », selon toujours notre interlocuteur qui estime plus que jamais qu'une reprise s'impose dans les meilleurs délais pour sauver ce qui peut encore l'être dans le secteur aérien.