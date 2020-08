Madagascar: Haingo Razakaboana - « Le placement des alternants est avantageux »

Dites-nous les particularités de cet établissement.

L'École supérieure des technologies de l'innovation (ESTI) est la première école numérique créée par les entreprises et pour les entreprises, grâce au Groupement des opérateurs de technologies de l'information et de la communication (Goticom), de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo (CCIA), l'Agence française de développement (AFD) et la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France (CCI PIdf). Elle a pour vocation d'accompagner tout ce qui est développement à Madagascar. Les étudiants, appelés alternants, poursuivent des cours en salle pendant deux semaines et passent trois semaines en entreprise. Leur formation académique leur permet d'obtenir la licence et le master. Le placement des alternants est avantageux pour les entreprises.

L'alternance est profitable pour les deux parties. Quels sont les avantages pour les étudiants?

Des entreprises financent une partie des frais de scolarité des étudiants de façon à ce qu'ils achèvent leurs parcours. Ils peuvent aussi être rémunérés durant leur formation. Les étudiants apprennent des métiers sur terrain aux côtés des professionnels, des tuteurs qui les accompagnent, développent leur sens de créativité, d'innovation. Ainsi ils seront en mesure de concrétiser leurs projets ou ceux de l'entreprise. Autrement dit, ils évoluent dans le monde professionnel tout en apprenant à l'école.

Et pour les entreprises?

Elles participent à la vie de l'école dans l'enseignement des modules, en étant membres du jury d'entretien de sélection à l'entrée, aux projets ainsi qu'à l'évaluation des alternants. Elles collaborent avec ceux motivés par leur passage à l'école et où ils confrontent leurs expériences, en entretenant la clause de confidentialité qui les lie aux entreprises. Elles développent des projets individuels ou collectifs qui seront traités à l'école et les alternants apportent leurs nouvelles idées. De plus, elles rémunèrent des alternants à un coût raisonnable par rapport à un collaborateur classique. Une entreprise rencontre rarement un problème d'intégration lorsqu'un alternant est confirmé après sa formation.

Quelles sont les filières existantes?

Pour la licence en informatique, l'école propose les réseaux et système puis l'intégration et développement. Pour le master en ingénierie des technologies de l'information, les alternants ont le choix entre le management des systèmes d'information et l'infrastructure et cyber sécurité. À noter que le master est en codiplomation avec avec l'Itescia Paris.