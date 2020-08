Madagascar: Conjoncture - L'Économie résiste à la covid-19

Les recettes d'exportation ont soutenu l'économie malgré la plausible récession économique mondiale due à la pandémie. La balance commerciale est restée stable.

Rassurant. La pandémie n'a pas que des effets négatifs sur l'économie du pays. Malgré la baisse des flux de production dans le monde, la situation économique est moins catastrophique comparée à d'autres pays. Aux précisions du directeur général de la Douane, Ernest Lainkana Zafivanona, la difficulté a été surtout ressentie au mois d'avril et au mois de mai de cette année mais les recettes d'exportations entre janvier et mars, et celles de juin et juillet ont sauvé la donne des impacts économiques de la pandémie.

« Le taux de couverture de la balance commerciale est resté stable par rapport à l'année dernière. 67% au premier semestre de cette année si 69% pour la même période en 2019 » explique-t-il. L'exportation couvre ainsi 67% de l'importation. Les recettes douanières de ces sept premiers mois sont ventilées par un volume d'exportation très acceptable malgré la pandémie. Les principaux produits d'exportation ont maintenu leur place durant ces sept premiers mois de l'année, sur le marché mondial (hormis les produits miniers), et ce, malgré le confinement et les mesures restrictives.

Variation

La vanille exportée depuis l'ouverture des campagnes en juillet est de 1000t si 900t à peu près à la même période de l'année dernière, représentant 335, 8 millions de dollars cette année. L'autre produit de rente, le girofle gagne des points avec 10 000t exportées en sept mois représentant 44 millions de dollars.

Les crevettes restent prisées malgré la pandémie, avec près de 2000t exportées pour le moment, soit à presque la moitié de l'exportation annuelle moyenne de 6000t. Les exportations des zones et entreprises franches ont également contribué à mettre les caisses de l'État à flot. Les conserves de thon et de légumes et les extraits de vanille surpassent le volume et la valeur de l'année dernière. « Toutefois, les volumes des produits miniers et les exportations en matière de confections se sont effondrés » fait remarquer le DG de la Douane.

Une variation de moins 44% est constatée entre les deux périodes pour l'exportation de nickel et de cobalt, les produits miniers d'Ambatovy qui représentent 32% des recettes d'exportation. Seulement 12000t cette année si 21 000t en 2019, toujours à la période de janvier à juillet. Et moins 58% pour les autres produits miniers. « Quant à l'importation, les recettes sur les biens « non essentiels » comme les véhicules, les motos et les autres produits de biens de consommation des ménages se sont rétractées » explique encore la Douane.

De manière globale, l'ensemble des importations s'est replié de 19% sur les sept premiers mois de cette année. « 1289 milliards d'ariary de recettes sont enregistrées au niveau de la Douane entre le mois de janvier et le mois de juillet de cette année. 53% de l'objectif de l'année 2020 sont ainsi exécutés en juillet. L'objectif global annuel est d'atteindre 2421, 6 milliards d'ariary» éclaire-t-il. Un objectif à mi-parcours satisfaisant pour le département. Le regain économique après Covid est ainsi prometteur, surtout à la reprise des activités d'extraction d'Ambatovy incessamment.