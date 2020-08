Maroc: Essaouira - Les attentes de la communauté souirie établie à l'étranger au centre d'une rencontre de communication

Essaouira — Les attentes de la communauté souirie établie à l'étranger ont été au centre d'une rencontre de communication par visioconférence organisée, lundi à Essaouira, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Migrant.

Cette rencontre, initiée par la préfecture de la province d'Essaouira sous le thème "La contribution des compétences marocaines résidant à l'étranger aux chantiers de développement national", avait pour objectif de créer un espace de dialogue et d'échange avec les Marocains du Monde issus de la province, le but étant de mieux prendre connaissance de leurs attentes et aspirations et d'apporter des éléments de réponses à leurs questionnements et requêtes exprimées dans les différents domaines.

Dans un mot de circonstance, le gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, a indiqué que cette journée, instituée par SM le Roi Mohammed VI, constitue une opportunité privilégiée pour renforcer les liens de communication avec les Marocains résidant à l'étranger issus de la province et ce, malgré les circonstances particulières que traverse le Royaume en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette journée, a-t-il souligné, se veut aussi une occasion pour mettre en évidence la place de choix qu'occupent les compétences marocaines établies à l'étranger, notamment celles issues de la province d'Essaouira, et leur contribution significative à la réalisation et à la réussite des chantiers de développement que connaissent les différentes régions du Royaume.

Dans ce cadre et en application des Hautes Directives et Orientations Royales, a affirmé M. El Maliki, l'ensemble des responsables de la province sont appelés à examiner les dossiers des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger avec "la célérité et l'efficience requises" en vue d'aplanir tous les obstacles et de leur apporter le soutien, l'assistance et l'orientation nécessaires.

Et le gouverneur de conclure que les composantes de la province d'Essaouira s'attèlent avec sérieux et dévouement à l'exécution des projets de développement qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme de développement intégré répondant aux attentes de la population locale, y compris les membres de la communauté établie à l'étranger et ce, afin d'être ensemble à la hauteur des aspirations de SM le Roi Mohammed VI.

De leur côté, des membres de la communauté souirie établie à l'étranger se sont félicités de la célébration de la Journée nationale du Migrant en cette conjoncture si exceptionnelle, tout en saluant hautement les efforts constants consentis et les actions inlassables menées, jour et nuit, par les autorités, tous corps confondus, et les staffs médicaux dans le cadre de cette bataille acharnée contre la Covid-19.

Ils ont, en outre, mis en exergue dans leurs interventions l'importance de la fédération des énergies pour participer efficacement au développement socio-économique global et intégré de l'ensemble de la province, qui regorge d'importants atouts inestimables, tout en faisant part de leur engagement inconditionnel, sous la conduite éclairée de SM le Roi, à contribuer à l'essor d'Essaouira, en particulier, et du Royaume, en général, dans les différents domaines.

Cette rencontre à distance, à laquelle ont pris part également des représentants des services extérieurs, a offert aussi l'occasion de débattre de nombre de questions portant, entre autres, sur la stimulation et la promotion des projets d'investissement dans la province, le développement des secteurs économiques, en particulier ceux du tourisme et de la pêche à l'échelle provinciale, sans oublier les avancées réalisées dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne médina d'Essaouira, le plan d'aménagement de la ville et la création d'une Zone d'Activités Economiques (ZAE).

Elle s'est, par ailleurs, déroulée dans le strict respect des consignes sanitaires préconisées par les autorités compétentes pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.