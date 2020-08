Algérie: Enseignement supérieur - Examen de la coopération bilatérale avec les Emirats arabes unis

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné, lundi à Alger, avec l'ambassadeur de l'Etat des Emirats arabes unis (EAU), Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises et la réactivation des accords de jumelage.

Les entretiens entre les deux parties "ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique où les relations de coopération entre les deux pays ne sont pas au niveau des aspirations des deux peuples frères", indique le ministère dans un communiqué.

Les deux parties ont également affiché "leur disposition à l'échange des expertises et expériences de recherche en intelligence artificielle, technologique, sciences appliquées, gestion, sécurité alimentaire, énergies renouvelables et économie & gestion ainsi que dans le domaine des communications spatiales et de tirer profit de l'expérience émiratie en matière de création d'universités privées, des modalités de leur agrément et de leur gestion", ajoute le communiqué.

L'entretien a permis en outre de convenir de "la mise en place de commissions conjointes afin de dynamiser ces relations en faveur de l'équivalence des diplômes, le suivi et l'évaluation d'une coopération équilibrée en termes d'échange de missions scientifiques d'enseignants et d'étudiants, conclut le communiqué.