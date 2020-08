Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Le gouvernement tente de 'hijack' cette opération, c'est honteux !»

«La vague de solidarité spontanée des Mauriciens est une réaction nationale compréhensible face à l'inaction des services de l'Etat. Le gouvernement tente maintenant de hijack (NdlR, détourner) cette opération à des fins partisanes.» Le député du Mouvement militant mauricien (MMM) et ancien ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, affirme qu'il ne peut rester insensible face à cette catastrophe écologique qui aura définitivement un impact sur le long terme.

En convalescence actuellement suivant une intervention chirurgicale - ce qui explique son absence à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, mardi 11 août - le député de l'opposition qui, rappelons-le, a été suspendu, lors des deux précédentes séances parlementaires, affirme que la priorité des priorités demeure le nettoyage aussi vite que possible des sites souillés. Ensuite, poursuit-il, il faudra se pencher sur des mesures qui doivent être prises pour atténuer l'impact de la marée noire et pour venir en aide aux pêcheurs et autres opérateurs économiques durement affectés par ce désastre.

«Cependant je ne peux que constater, comme la majorité de nos compatriotes, un amateurisme affligeant autour de la gestion de ce naufrage. Clairement, le chef du gouvernement et les ministres concernés avaient la tête ailleurs. On se souvient de ces assurances répétées ad nauseam sur les ondes par les autorités alors que le danger était bien réel», fustige celui qui a été ministre de l'Environnement de 1996 à 1997 puis de 2000 à 2005. D'ajouter qu'il ne sait pas s'il y aura encore et toujours une tentative de «cover-up».

«On sait qu'il y a eu une rupture dans la chaîne de commandement avant que la coque du navire ne se fissure. Une inaction symptomatique synonyme d'une crise de leadership aigu. C'est trop facile de venir ensuite évoquer le manque d'équipements et de savoir-faire. Le chef du gouvernement et ses ministres ont préféré s'endormir sur leurs lauriers en espérant que le pire serait évité. La démission des ministres Ramano et Maudhoo me semble parfaitement logique en de telles circonstances.»

Qui plus est, alors que le navire était drossé sur les récifs avec sa cargaison de fioul depuis le 25 juillet, le gouvernement a perdu un temps précieux et a sous-estimé les risques potentiels, martèle Rajesh Bhagwan.

Au sujet de ses questions prévues à l'Assemblée nationale aujourd'hui, notamment sur la nomination de Somduth Dulthumun aux musées, le renvoi du syndicaliste Sharvin Sunassee d'Airports of Mauritius Ltd ou encore la couverture de la mobilisation citoyenne du 11 juillet par la MBC, Rajesh Bhagwan affirme que ce n'est que partie remise. Ses interpellations sont donc reportées à la prochaine séance. «Le gouvernement ne perd rien pour attendre... »