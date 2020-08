Egypte: Protocole de coopération entre le ministère des Sports et la société allemande de gazon artificiel

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhi a assisté, lundi 10 aout,, à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre le ministère et la société allemande de gazon artificiel, concernant le développement de l'usine de gazon industriel de la Société égyptienne de fabrication de fournitures et d'outils sportifs (CAPTEX).

L'usine de gazon artificiel est l'un des projets sportifs les plus importants qui aura un rôle notable sur l'économie égyptienne dans la période à venir, a affirmé M. Sobhi.

Le ministre a déclaré que, selon le protocole, le prix du produit final sera réduit, un prix compétitif sera obtenu, et des matières premières compétitives de haute qualité allemande seront obtenues après l'approbation des autorités officielles.

L'idée de la mise en place du projet repose sur la création d'une grande entité de fabrication de produits et fournitures sportifs tels que le gazon artificiel et divers outils sportifs nécessaires aux marchés égyptien, arabe et africain, et la fourniture de gazon artificiel aux stades selon les spécifications de la FIFA