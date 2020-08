Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché a effectué un rebond la semaine passée

Le marché actions entame le mois d'août avec une correction de sa tendance baissière portant sur des volumes relativement faibles par rapport à la semaine écoulée.

Après avoir ouvert la semaine en baisse du fait du secteur agriculture, le marché a aussitôt effectué un rebond en atteignant le jeudi 06 août son niveau de mi-juillet.

« Le marché actions entame le mois d'août avec une correction de sa tendance baissière portant sur des volumes relativement faibles par rapport à la semaine écoulée », confie Impaxis Securities dans sa « Revue hebdomadaire » de la semaine du 03 au 06 août dernier.

La Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) indique dans la foulée qu'après avoir ouvert la semaine en baisse du fait du secteur agriculture, le marché a aussitôt effectué un rebond en atteignant ce jeudi 06 août son niveau de mi-juillet.

Cela, souligne la revue, malgré la cotation ex-dividende des valeurs CIE C I (CIEC) et FILTISAC (FTSC) dont les dividendes s'établissent respectivement à 104,98 XOF (soit une croissance de 32,50% du dividende par actions rapport à l'exercice 2018) et 125,00 XOF (une croissance de 13,64% du dividende par actions rapport à l'exercice 2018).

A l'en croire, cette performance est principalement tirée par la belle remontée de la première capitalisation du marché, la société nationale de télécommunications du Sénégal.

Impaxis note dans le même sillage que la valeur SONATEL S A (SNTS) est sortie du canal oblique baissier dans lequel elle évoluait, depuis le 08 juillet avec pour support 11 875 XOF et pour résistance 12 500 XOF, pour atteindre son niveau du 17 juin (+7,33% à 12 880 XOF).

Le résultat semestriel de la société publié fin juillet faisant état d'une croissance de 4,3% de son parc « Fixe+ Mobiles + Internet » malgré la présence marquée de la concurrence et l'impact covid-19 ressenti dans tous les pays du cluster sur le second trimestre 2020, la société a par ailleurs annoncé une révision à la hausse des tarifs de la gamme des « illimix » avec six nouvelles offres.

Par ailleurs, le document indique que l'indice Brvm-Services publics réalise la seule performance hebdomadaire positive (+5,13%) avec 76,11% des valeurs de transactions.

Dans la continuité des performances sectorielles, l'indice Brvm-Distribution, selon Impaxis, s'adjuge la pire performance hebdomadaire (-5,06% à 202,74 points), effaçant ainsi le gain de la semaine passée.

En effet, explique-t-elle, les valeurs du secteur ont évolué à reculons cette semaine dans l'attente de l'orientation politique du président ivoirien ce jeudi 06 août, en marge de la traditionnelle allocution à la veille de la fête de l'indépendance, à quelques mois de l'élection présidentielle.

« En fin de semaine, ce sont 295 867 titres échangés pour une valeur totale de 515 400 823 XOF », conclut Impaxis Securities.