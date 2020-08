Ile Maurice: Lancement d'un livre pour rendre hommage au musicien Kaya

communiqué de presse

La Creole Speaking Union, qui opère sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, a lancé hier au Théâtre Serge Constantin à Vacoas un livre intitulé : 'Kaya, ant sime lamizer ek sime lalimier', pour marquer l'anniversaire de la naissance du musicien mauricien et créateur de seggae, feu Joseph Reginald Topize, plus connu comme Kaya.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, qui a rendu un vif hommage à Kaya qui aurait célébré son 60e anniversaire ce 10 août 2020. M. Teeluck a ajouté que le livre témoigne du parcours musical de Kaya, qui a transmis à travers ses chansons des messages de paix, d'amour, de courage et d'harmonie. Selon le ministre, les paroles et les mélodies des chansons composées par Kaya resteront gravées dans la mémoire et le cœur de chaque Mauricien.

L'objectif du livre 'Kaya, ant sime lamizer ek sime lalimier' est de donner une dimension nationale aux commémorations de la mort et de la naissance du musicien et créateur de seggae, une fusion comprenant le séga mauricien et le reggae. Le projet de livre, mené pendant plus d'un an et demi avec le soutien du ministère, visait à retracer le parcours musical de Kaya.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du ministère pour la tenue d'un événement de réflexion sur l'héritage culturel que Kaya a laissé derrière lui depuis son décès le 21 février 1999. Pour rappel, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février, une table ronde avait été organisée à la Municipalité de Port-Louis où un hommage avait également été rendu à Kaya.