Ile Maurice: Covid-19 - Maurice reçoit des matériels et équipements médicaux de la COI

communiqué de presse

GIS - 11 août 2020 : Maurice a reçu, hier, un premier lot de matériel de la Commission de l'océan Indien (COI), comprenant des réactifs PCR permettant de réaliser 50 000 tests et des équipements de protection, afin d'aider le pays à renforcer ses capacités pour mieux faire face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19.

La cérémonie de remise a eu lieu au Caudan Arts Center en présence du Senior Chief Executive du ministère de la Santé et du Bien-être, M. Chettandeo Bhugun ; du chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, M. Rechad Moolye ; ainsi que du directeur de l'Agence française de développement (AFD) pour Maurice et les Seychelles, M. André Pouillès-Duplaix. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, M. Vêlayoudom Marimoutou, a participé à la cérémonie par visioconférence.

Dans son allocution, le Senior Chief Executive du ministère de la santé a signalé que dans l'attente d'un vaccin efficace contre le Coronavirus, la prévention est clé. « A Maurice, le gouvernement a, dès le début de cette année, pris les devants pour rehausser sa capacité à répondre à la menace de la pandémie, et à œuvrer pour assurer la sécurité de la population », a-t-il fait ressortir. M. Bhugun a indiqué que le don d'équipements médicaux permettra au pays de renforcer davantage le niveau d'alerte face à la pandémie.

Le haut représentant du ministère des affaires étrangères a, quant à lui, souligné que le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts et a mis en place une panoplie de mesures économiques et sociales pour venir en aide à la population face à la pandémie de Covid-19. « Plus de Rs 8,2 milliards ont été déboursées sous formes d'aides directes aux entreprises locaux », a-t-il précisé. M. Moolye a aussi exhorté la Commission européenne à prendre en considération l'ajout d'un troisième volet en vue de soutenir financièrement les Etats membres de la COI pour la relance de leur économie.

Pour sa part, le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien a parlé des assistances offertes aux Etats membres dans le but de renforcer les capacités nationales de détection, de prise en charge et de traitement du Coronavirus ; alors que le directeur de l'AFD s'est appesanti sur la mobilisation, par la France, de moyens conséquents, à hauteur de 1,2 milliards €, pour la lutte contre la propagation de Covid-19 dans les pays les plus vulnérables du continent africain.

Pour rappel, le plan de riposte de la COI a bénéficié d'un don de la France d'un montant de 4,5 millions €, financés par l'AFD dans le cadre du projet de Réseau de surveillance et d'investigation épidémiologique.