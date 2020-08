Ile Maurice: Une semaine de la santé à l'intention des cadres de la Fonction publique

communiqué de presse

Le ministère de la Santé et du Bien-être et le ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives et institutionnelles ont lancé conjointement aujourd'hui une semaine de la santé à l'intention de quelque 288 officiers de la Fonction publique à Port Louis.

Cette semaine de la santé, qui prendra fin le 17 août, comprend le dépistage gratuit des maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension, ainsi que des cancers du sein et du col de l'utérus. Une collecte de sang est aussi prévue aujourd'hui.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a réitéré que le gouvernement a à cœur le bien-être de la population. Il a souligné la nécessité de maintenir un mode de vie sain qui, selon lui, est essentiel à tous les niveaux : familial, professionnel et personnel.

Le ministre a ajouté que l'accent est ainsi mis sur une vision plus large de la santé du personnel, dont les volets physique, mentale, professionnelle. « En soutenant de manière proactive la santé des employés, les employeurs sont en mesure de réduire l'absentéisme, d'accroître l'engagement des travailleurs et d'améliorer la productivité », a-t-il déclaré.

Egalement présent à cette occasion, le ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, a parlé des avantages de la médecine préventive, à savoir une meilleure qualité de vie, un diagnostic précoce et une réduction des symptômes de la maladie. « Lorsqu'une maladie a été détectée à un stade précoce, il est plus facile de la traiter à temps ; ce qui permet d'éviter des pertes de vies humaines », a-t-il affirmé.

Le ministre est d'avis que lorsqu'on est conscient de son état de santé, on est mieux informé sur la manière de mener une vie plus saine, à travers les aliments à consommer, les exercices à pratiquer et les médicaments à prendre. M. Hurdoyal a de plus lancé un appel au personnel de son ministère à participer pleinement au programme de dépistage et à faire un don de sang dans un esprit de solidarité et de générosité.