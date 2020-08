Egypte: Le gaz naturel est une artère de développement et d'attraction des investissements

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El-Molla a affirmé mardi 11 août, que le gaz naturel constituait une artère de développement et une source importante pour la croissance économique et industrielle et l'attraction des investissements.

Il a indiqué que le ministère s'efforçait de maximiser l'utilisation du gaz, pour réaliser la vision de l'État en matière du développement économique et social de manière durable, notamment avec la disponibilité de ses importantes ressources.

Lors de la signature du contrat du projet de livraison du gaz naturel à la zone industrielle à l'est de Port-Saïd entre l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez et l'entreprise du Sinaï pour le gaz, le ministre a ajouté que le projet de livraison de gaz naturel à la zone industrielle de Port-Saïd revêtait une dimension nationale importante, ce qui exige la conjugaison d'efforts et la coordination entre le secteur du Pétrole et l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, pour la mise en œuvre rapide du projet en un temps record compte tenu de son importance dans l'achèvement des infrastructures de la zone industrielle.