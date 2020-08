Togo: Qui sera le champion 2020 ?

L'acte cinq du concours national du meilleur volontaire de l'année 2002 est lancé. Devenu une tradition, le concours du meilleur volontaire de l'année se veut pour cette édition 2020 (la 5ème édition) particulier parce que le programme de volontariat au Togo fait ses 10 ans.

Si d'aucuns peuvent se demander l'utilité d'un tel concours avançant qu'il n'y a pas eu d'activité, situation de pandémie à la Covid-19 oblige, à l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo), on a tout autre appréciation de la situation.

Dans ses explications, le Directeur général de l'ANVT a indiqué "bien que la situation Covid a ralenti les activités, au niveau du volontariat, c'est le contraire.

Si les étrangers, la plupart ont été rapatriés, les volontaires nationaux ont continué le travail sur le terrain et certains ont d'ailleurs transformé leur mission en mission anti-Covid, participant à la prise en charge des patients, à la sensibilisation, fabriquer des savons liquides, des cache-nez, de dispositifs artisanaux de lavage de mains...".

Aussi, a-t-il ajouté que "malgré ses 10 ans de volontariat au Togo, beaucoup encore ignorent qu'il y a encore un programme de volontariat au Togo.

Ce concours, c'est pour célébrer les volontaires et ce qu'ils fournissent sur le terrain, apprécier le travail qu'ils abattent et de permettre aux structures et communautés qui accueillent ces volontaires de se prononcer sur le travail qu'ils font, montrer ce qu'ils font et mieux se vendre".

Ayant pour thème principal "10 ans au service du développement social", cette édition du concours connait quelques innovations à savoir l'ajout d'une nouvelle thématique aux cinq autres de la précédente édition et couvre désormais la Santé, l'Education, l'animation sociale et Développement communautaire, l'Environnement-agriculture, la Justice-droit-équité et genre, et l'Administration-économies et Finances.

En plus outre la catégorie femme de l'année que sponsorise la Délégation de l'Union Européenne, cette dernière y ajoute une nouvelle catégorie dite "meilleur volontaire sur un projet Union Européenne".

Pour succéder à Karimatou Djamdja, lauréate de la 4ème édition, les volontaires en mission sont conviés à faire acte de candidature et à suivre les différentes étapes du processus qui aboutit à la consécration le 5 Décembre 2020, lors de la Journée internationale des volontaires (JIV).