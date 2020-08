Congo-Kinshasa: Coopération - Le délégué Afrique d'Angela Merkel attendu à Kinshasa

La visite officielle de l'homme d'Etat allemand rentre dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre la RDC et l'Allemagne.

Le représentant personnel pour l'Afrique de la chancelière allemande, Angela Merkel, au ministère fédéral de la Coopération économique au développement, Günter Nooke, est attendu à Kinshasa ce mercredi 12 août. A l'occasion de cette visite officielle de cinq jours en RDC, l'homme d'Etat allemand arrivera, en plus de la capitale, à Matadi, dans le Kongo central. Ce séjour, a-t-on appris des sources diplomatiques, a comme objectif le développement des relations bilatérales germano-congolaises réchauffées au plus haut sommet par la rencontre, en novembre 2019, entre le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et la chancelière Angela Merkel et faire état de plusieurs dossiers, notamment le chemin de fer et « The Congo Green H2 Projet »(Projet Inga 3).

Il est rappelé qu'à l'occasion de la visite d'Etat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Berlin, un protocole d'accord a été signé le 15 novembre à Berlin entre le ministère de la Coopération internationale, intégration régionale et Francophonie de la RDC et l'entreprise Siemens AG. On note également qu'il s'est également tenu une réunion de mobilisation de partenaires en vue de la construction d'une usine de production d'hydrogène « Congo H2 », à partir de l'électricité qui sera produite par Inga III.