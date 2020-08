Cote d'Ivoire: Covid-19 - Simone Gbagbo déclare être guérie de la maladie

Simone Gbagbo a annoncé avoir été atteinte du Covid-19 mais s'en est sortie. Sur sa page Facebook ce mardi 11 août 2020, Mme Gbagbo a indiqué avoir souffert de cette maladie. « Je reviens de loin, de très loin. J'ai été contaminée par le coronavirus, et pendant près de deux mois, je suis restée immobilisée par cette maladie, coupée de tout le monde et de toutes les activités », a-t-elle écrit.

Elle a exhorté à une prise de conscience véritable de cette maladie. « Cette maladie existe vraiment et elle peut tuer. Elle est vicieuse et scélérate mais on peut la vaincre », mentionne-t-elle.

Simone Gbagbo appelle au respect des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19 mais surtout à la vigilance « ...les mesures barrières sont très importantes. Porter le masque, respecter la distanciation, se laver régulièrement les mains, peuvent vous empêcher d'être contaminés. Je me suis efforcée à les respecter, et à les faire respecter par mes visiteurs, mais j'aurai peut-être dû faire cela de façon plus systématique encore car j'ai quand même été contaminée ».

Pour clore, l'ex-Première dame a une pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher du fait du coronavirus. « Yako à tous les malades et aux familles de ceux qui malheureusement n'ont pas résisté à la bourrasque ».