Congo-Brazzaville: Entreprises - Didier Mazenga visite la SNCC et RVA

Le ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazenga Mukanzu, a récemment visité les installations aéroportuaires de la Régie des voies aériennes (RVA) à l'aéroport de N'djili à Kinshasa et celles de la Société nationale des chemins de fer (SNCC) à Lubumbashi. Il s'est rendu compte de l'avancée des activités dans les deux entreprises du secteur des Transports.

Les entretiens avec les dirigeants de la SNCC conduit par le président du conseil d'administration, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, le lundi 10 août, ont porté sur les perspectives d'avenir de cette société qui suscitent plusieurs espoirs au sein de la population katangaise. Le ministre Mazenga a exprimé le vœu du chef de l'Etat de voir la SNCC reprendre sa place stratégique au sein de l'économie congolaise.

Didier Mazenga a apprécié à juste titre les nouvelles locomotives, fruit de la coopération sino-congolaise. Il a, par ailleurs, exhorté ses interlocuteurs à faire bon usage des locomotives acquises en vue de faciliter le transport des usagers de la voie ferrée dans le grand Katanga et a invité les uns et les autres à privilégier la paix sociale et l'harmonie.

Inspection à la RVA

Au cours de sa visite d'inspection aux installations aéroportuaires de la RVA à l'aéroport de N'djili, le dimanche 9 août, le ministre des Transports s'est rendu compte de l'état d'avancement des préparatifs à quelques jours de la reprise des vols. Il était notamment accompagné du directeur général de la RVA, Bilenge Abdallah.

Sur le terrain, les travaux effectués ont permis d'adapter l'aéroport de N'djili aux exigences du ministère de la Santé en rapport avec la covid-19 en installant notamment des diffuseurs automatiques de gels alcooliques et les flexy-glaces sur les comptoirs d'enregistrement et du traitement des documents. Il s'agissait également du marquage de la distanciation au sol et de la dotation des tenues de protection individuel aux agents de la RVA.

Didier Mazenga a promis de faire le plaidoyer auprès du Premier ministre pour la prise en compte du budget supplémentaire devant permettre à la RVA de faire face à certaines dépenses quotidiennes, notamment la désinfection des installations et, par conséquent, de garantir la sécurité sanitaire des travailleurs et des voyageurs. A cet effet, il a promis le soutien du gouvernement à la régie des voies aériennes pour lui permettre de remplir efficacement sa tâche.